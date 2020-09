Egy éve ilyenkor: Bikicsunáj akkorát zakózott a színpadról, hogy elnémult a stúdió

Ahogy minden héten, most is összeszedtük a tavaly ilyenkor, vagyis a 37. héten legnépszerűbb cikkeinket.

Ki ne emlékezne Bikicsunájra, azaz a Megasztárban emlékezeteset alkotó Szarka Lászlóra? Tavaly ilyenkor jelentkezett a Sztárban sztár leszek műsorába, és hát most is úgy szerepelt, amit nehéz elfelejteni. Na, meg Bereczki Zoltán empátiáját is.

Egy orosz anyát azzal hívott fel a rendőrség, hogy megtalálták a fiát, de sajnos már holtan. Megkérték, hogy azonosítsa, meg is tette, megtartották a temetést is. Aztán négy hónap múlva kopogtak az ajtón.

Vácnál, zuhogó esőben történt baleset a 2-es főúton. Hat sérült volt, de rájuk csak három mentős jutott. Közben hatalmas dugó alakult ki, de alig volt olyan autós, aki a rossz időben kiszállt volna segíteni. Ez tette szóvá Facebookon az egyik mentős.

Egy tízéves kislány jelentette fel saját édesanyját 2019. szeptember 7-én, és talán ennek köszönhetően nem esett semmi baja sem neki, sem az anyjának, sem másik két gyereknek.

Yorkshire-ben videóztak le egy réten átszaladó fekete kutyát. Vagyis csak első pillanatban gondolták kutyának, mert aztán a mozgása és a sebessége alapján már nem volt ebben annyira biztos a videót készítő Jon Newton.

Tavaly ilyenkor egy akkor 35 éves nő visszaemlékezését arról, ahogy 13 éves korában két éven át tartó kapcsolata volt a gimnáziumi fizikatanárával.

Diákcsemege – egy 13 éves diáklány és fizikatanára viszonyának története Visszaemlékezésem arról a két éven át tartó kapcsolatról, mely tizenhárom éves koromban kezdődött a gimnáziumi fizikatanárommal.

Kiemelt kép: tv2.hu