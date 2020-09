Különleges lehetőség nyílt meg a családiház-építtetők előtt (x)

A jövő év elejétől az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet kap a családi ház építések során a minőségi munka. Januártól ugyanis szigorodnak az új házakra vonatkozó energiahatékonysági előírások. A magas színvonalú kivitelezés azért is lesz lényeges, mert e nélkül szinte lehetetlen az új szabályozásnak megfelelni. Ezt elősegítendő a Wienerberger minden új családiház-építtető számára ingyenes szaktanácsadási programot indított Mesterház néven, ami leginkább a kevésbé hozzáértők számára nyújt hathatós segítséget. A cég szakértői ugyanis a tervezéstől egészen az átadásig figyelemmel kísérik a munkákat, s felügyelik az alapanyagok szakszerű és megfelelő beépítését.

Január 1-től komoly kihívásokkal kell szembenézniük a családiház-építtetőknek, hiszen kizárólag „közel nulla energiaigényű” épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt. A szabályozás változása közvetve azt is jelenti, hogy a nagyvonalú, a szakmai iránymutatásokat csak részben követő kivitelezési munkák ideje lejár. A modern, számos előnyös tulajdonsággal rendelkező alapanyagok valódi képességeit ugyanis csak szakszerű beépítéssel tudják a leendő tulajdonosok kihasználni. Közülük azonban csak kevesen rendelkeznek olyan ismerettel, amely alapot ad a kiválasztott anyagok beépítésének felülvizsgálatára. Részben erre a problémára ad választ a Wienerberger ingyenes Mesterház Programja, ami minden lakásépítő számára komoly segítséget nyújthat.

A Mesterház Programhoz egy rövid regisztrációt követően lehet csatlakozni, amely után a cég munkatársai felveszik az érdeklődővel a kapcsolatot. Ez csupán az első fázis, de már ekkor is fontos kérdésekre kaphat választ az ingatlan tulajdonosa. Az igazán hangsúlyos munka – ha már elkészültek – a tervek áttekintésével kezdődik. Ezeket a Wienerberger építészmérnök kollégái megvizsgálják és ha olyan pontra akadnak, amely a különböző szakmai szempontoknak valamilyen okból nem felel meg, arra felhívják a tulajdonos figyelmét. E mellett kiszámolják a szükséges építőanyag mennyiséget és javaslatot tesznek az anyagfelhasználásra is.

A közös munka másik markáns eleme csak ezt követően jön. A vállalat alkalmazástechnikai szakértői ugyanis a Mesterház Programban résztvevők építkezésén három alkalommal – a munkálatok különböző fázisaiban – helyszíni szemlét tartanak. Ezek során ellenőrzik, hogy az építőanyagokat a gyártói iránymutatásoknak és a szakmai elveknek megfelelően építik-e be. A szakemberek a Porotherm termékekből készült külső és belső teherhordó falazatokat, az áthidalókat, a válaszfalakat és födémeket is vizsgálják. Ez a szakemberekkel való együttműködés olyan lehetőséget kínál az építtető számára, amely segítségével lényegében az összes olyan problémát el tudja kerülni a falazás és a tetőszerkezet kialakítása terén, ami egy építkezés során előfordulhat. Ezen pedig nagyon sok múlhat. A végeredményt, ezáltal a fenntartási költségeket ugyanis a falazat és tetőszerkezet minősége döntően meghatározza. Ebben nem is akármilyen eltérések lehetnek! Egy az alapoktól átgondolt, körültekintő munkával elkészült családi ház fajlagos primerenergia-felhasználása 3,5-4 kWh/négyzetméter/évre is leszorítható, míg a magyar lakosság körében jellemző hőszigetelési adottságokkal rendelkező házaknál ez meghaladhatja a 400 kWh/négyzetméter/évet. Nem nehéz belátni, hogy ez a rezsiköltségek esetében drámai különbséget okoz.

Ehhez kapcsolódóan jó, ha tudja a leendő háztulajdonos, hogy a január 1-jétől érvényes szabályozások teljesítéséhez a hiedelmek ellenére egyáltalán nincs szükség speciális építőanyagokra, vagy bonyolult épületgépészeti megoldásokra. A hatályba lépő, hőszigeteléssel kapcsolatos elvárások teljesítéséhez széles körben ma is ismert, jól kitapasztalt rendszerek is elegendőek, amennyiben falhasználásuk magas szintű szakmai ismerettel párosul.

Fontos tudni, hogy a Mesterház Programban való részvételhez három feltételnek kell megfelelnie az építtetőnek. Ezek közül három kötelező elem, így a külső és belső falazathoz Porotherm téglák, a tetőhöz pedig Tondach cserepek szükséges. Ezek mellé a Porotherm födémrendszer, a Porotherm áthidalók vagy Terca homlokzatburkolat közül lehet az egyiket szabadon választani.

A Mesterház Program folyamata az ingatlan minősítésével zárul, amely során a tulajdonos oklevelet és egyedi, sorszámozott plakettet vehet át. Ezek igazolják, hogy a Wienerberger által gyártott és forgalmazott anyagok felhasználása, valamint beépítése, az épület esetében a vállalat által előre meghatározott, és építés közben ellenőrzött kritériumoknak megfelelően történt.

A programban csak újonnan épülő ingatlanok vehetnek részt, felújítás vagy bővítés esetén Mesterház minősítés nem szerezhető. Lényeges, hogy a Mesterház Programban való részvétel nem vált ki semmilyen tervezői, vagy műszaki ellenőri tevékenységet, ám segítséget nyújt kiigazodni az építőanyagok, a jogszabályok és az építési irányelvek útvesztőjében.

További részletek és jelentkezés a programra.