Nyerő Páros negyedik évad: Puskás Peti, Dér Heni és Czutor Zoli is összecsap

Dallos Bogi és Puskás Peti is indulnak a vetélkedőn.

Idén ősszel is lesz Nyerő Páros az RTL Klub csatornáján. A műsor negyedik évaddal tér vissza a képernyőre és már az is kiderült, hogy melyik sztárpátok szerepelnek majd benne. Dér Heni politológus (:O) és zenész, énekesnő és párja Bakos Gergő „designer asztalos” (mert a sima asztalos már ciki), akit a nézők A Konyhafőnök versenyzőjeként már láthattak. Rácz Jenő és párja, a vlogger Gyuricza Dóra is részt vesznek a versenyben.

Dallos Bogi és Puskás Peti is megmérettetik még frissnek mondható kapcsolatukat a műsorban. Zámbó Krisztián párjával, az edzőként tevékenykedő Takács Zsuzsikával indul. Czutor Zoli és felesége, Czutor-Kilián Zsanett is elvállalták a szereplést, ahogyan Szalay Bence és párja, Czanka Mercédesz is.

Beszélnünk kell Zámbó Krisztián barátnőjéről Takács Zsuzsa most már igazán megérdemelné, hogy saját jogon is híres legyen.

Töröcsik Mari unokája, Járai Máté Jászai Mari-díjas színművész és felesége Járai Kíra szinkronrendező is mindent megtesz a győzelemért. Dudás Miklós világbajnok kajakozó és kedvese, Szigligeti Ivett szépségkirálynő jelölt is szerepelnek majd az új szériában. Utóbbi párról három éve azért írtunk, mert ruhaboltból loptak, a kajakos pedig doppingbotrányba keveredett.

A műsorvezető idén is Sebestyén Balázs lesz, mindenese Kabát Péter, az első adás szeptember 21-én indul a csatornán.

Kiemelt kép: RTL Klub