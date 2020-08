Amilyen kicsi, olyan nagy szenvedéssel jár

Az aranyérbetegség könnyen a mindennapjaink állandó megkeserítőjévé válhat, ha nem foglalkozunk vele. Megkülönböztetünk belső, a végbél falában található aranyeret, illetve külső, a végbélnyílást körülvevő bőr alatt elhelyezkedő aranyeret.

A statisztikák szerint ötven éves életkorukig a felnőttek felének volt már aranyeres panasza, összességében pedig az emberek legalább egyharmadát érinti az aranyérbetegség. Hogy mitől van az, hogy egyeseket egy egész életen át elkerül, míg mások rendszeresen küzdenek az aranyérrel, annak több oka is lehet.

Az egyik a genetikai adottság, mely abból a szempontból „igazságtalan” dolog, hogy nincs felette kontrollunk. A kötőszövetek gyengesége sajnos örökölhető, melyek idővel megnyúlhatnak és engedik az érköteget kitüremkedni. Persze nemcsak ezen múlik, az életmód is hangsúlyos szerepet játszik az aranyér kialakulásában. Az ülő életmód, a túlsúly, a fűszeres ételek fogyasztása és a sok alkohol szintén rizikófaktort jelent.

Az aranyér és más betegségek

Bizonyos betegségek hatására könnyebben alakulhat ki aranyér. Ilyen például a krónikus székrekedés, mert az azzal járó erőlködés és fokozott hasprés a végbél körüli erek túlzott nyomásterheléséhez vezet. Ugyanakkora problémát okozhat a fordítottja, a krónikus hasmenés, mivel a nyomásviszonyokat ez a probléma is kedvezőtlenül alakítja.

A különböző eredetű kismedencei térszűkítő folyamatok, például a daganatok vagy a prosztatamegnagyobbodással járó bajok is vezethetnek az aranyér kialakulásához csakúgy, mint a krónikus májbetegség. Utóbbi a máj működő sejtjeinek jelentős fokú veszteségével jár, melyek helyett kötőszövet halmozódik fel. Ez a máj funkcióinak romlásához vezet, illetve a bélrendszer felől érkező vér elfolyása nehezebb lesz a máj felé. Mindez, hasonlóan az eddig felsorolt problémákhoz, ugyancsak nyomásnövekedést okoz a test különböző vénáiban.

A lista itt nem ér véget: bőrbetegség, illetve bizonyos fajta sportok is okozhatnak aranyeret, mint a gyúrás, azon belül is főleg a súlyemelés és bármilyen egyéb, haspréssel járó mozgásforma.

Genetika ide vagy oda, némi életmódbeli változtatással sokszor mi is meg tudjuk előzni a bajt. Nagyon fontos a kellő mennyiségű, legalább két-három liternyi folyadék fogyasztása naponta, ahogy a rostbevitelre is érdemes ügyelni, mert az biztosítja a belek kellő nedvességtartalmát és normalizálja a széklet állagát. Fogyasszunk sok citrusfélét, olajos magvakat, a gabonafélék közül pedig a zab, a lenmag, a bolhafűmag és a búzakorpa ajánlatos. Fontos emellett a megfelelő higiénia is, székletürítés után például töröljük meg nedves intimkendővel is az altestünket, illetve legjobb, ha megmossuk azt.

