Nyáron sem kell bezárkózni az aranyérrel küszködőknek

Megfelelő öltözködéssel, táplálkozással és sporttal az aranyérrel bajlódók is élvezhetik a nyári hónapokat, a napsütést, a grillpartikat.

A nyári időszak, a meleg okozta fokozott izzadás, ami az altestet sem kerüli el, kedvezőtlen hatással lehet az aranyérre. Az izzadtság a végbélnyílás környékének bőrét is erősen irritálhatja. Ezért ilyenkor különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megelőzésre, a már kialakult aranyér esetén pedig arra, hogy ne rontsunk tovább az állapoton, és élvezni tudjuk a nyári hónapokat is.

Öltözködés

A nyaralás, az utazások miatt megváltoznak étkezési, tisztálkodási szokásaink, ami akár kedvezőtlen hatással is lehet a végbéltájék egészségére. Megelőzésképpen viseljünk jól szellőző, pamut fehérneműt és lenge, kényelmes öltözéket. Kerüljük a testhez simuló, szoros és műszálas ruhákat, ezek ugyanis fokozhatják a kellemetlenségeket. Érdemes mindig tartani magunknál nedves törlőkendőt is.

Táplálkozás

A táplálkozásnak szintén nagy szerepe van az aranyér tüneteinek kialakulásában, ugyanakkor a már meglévő tünetek csökkentésében is. Nyaraláskor általában megengedőbbek vagyunk saját magunkkal, ha evésről van szó. Az aranyér szempontjából azonban ez nem mindig jó ötlet! A betegség megelőzésének, illetve a „karbantartásnak” alapeleme a következetesen betartott, rostokban gazdag diéta, tehát az egészségtelen ételek fogyasztását nyaralás közben is tanácsos elkerülni! Fontos minimalizálni mind a székrekedés, mind a hasmenés esélyét, ezért a különleges, izgalmas ételekkel való kísérletezgetés is veszélyes lehet. A szokásosnál is jobban kell ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, ami legalább napi 2-3 liternyi legyen!

Rostok

Élelmi rostokban gazdag a búza, a zabkorpa, az útifűmaghéj, a müzli. A zab például vízben oldható és oldhatatlan rostokat is tartalmaz. A lenmag szintén nagyon hasznos székrekedés ellen: gazdag A-, B-, C-, D- és E-vitaminokban, béta-karotinban, illetve ásványianyag-tartalma sem elhanyagolható.

A magas rosttartalmú gyümölcsök közé tartozik az áfonya, az ananász, a citrom, az eper, a grépfrút, a málna, a mandarin, a mangó, a papaya, a sárgadinnye, a barack, a szeder, a cseresznye, a szőlő, a kivi, a narancs. A szilva jól ismert székrekedés elleni szer, aszalt vagy friss formában egyaránt jótékony hatású a belekre. Rengeteg rostot tartalmaz, ezáltal hatékonyabbá teszi a víz megkötését, az elfogyasztott ételek felszívódását, az emésztést.

Sport

Ne hagyjuk abba a sportolást! Sokan azt gondolják, aranyérrel sportolni felelőtlenség, holott valójában szükség van a mozgásra ahhoz, hogy újra tünetmentes életet élhessünk. Kevesen tudják, de az aranyér sokszor összefügg a mozgásszegény életmóddal, amely napjainkban nagymértékben jellemzi a társadalmunkat. Az aranyér ugyanis nemcsak az erőlködéstől alakulhat ki, hanem attól is, ha egész nap ülő helyzetben vagyunk, és keveset mozgunk. Arra azonban figyeljünk, hogy könnyű sportot válasszunk. Egy kis séta, könnyű kocogás vagy az asztalitenisz nem árthat meg. Viszont a lovaglás, kerékpározás, a nagyobb erőt kifejtő testépítés, a súlyemelés kerülendők, mert ezek a mozgásformák a végbél környékére komolyabb terhelést jelentenek.

