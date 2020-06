Az jó, ha az előjátéké a főszerep

Ha valaki azon agyal már a szex előtt, hogy vajon meg tud-e felelni a partnernek, lesz-e elegendő merevedése, hogy nőként vajon képes lesz annyira ellazulni, hogy élvezze az érintéseket és a behatolást, akkor érdemes inkább arra figyelni, hogy az előjáték jó sokáig tartson – az sem baj, ha a behatolás része kimarad.

A világ a behatolást érti a szex kifejezés alatt, és ha az előjátékról van szó, akkor azt sokan egyáltalán nem nevezik szexnek. Függetlenül attól, hogy az előjáték közben zajló ingerlés felkorbácsolja a vágyakat és felkészíti a női testet a behatolásra, az orgazmus elérésére is akár. Az, hogy a behatolásra helyezzük a hangsúlyt, korlátozza a szexuális élet minőségét, ráadásul a kétkedéseket, mint például a merevedés elérése miatti vagy a magömlés ideje miatti aggodalom, felerősítheti a teljesítménykényszer, ami sok esetben kiválóan áthidalható az előjátékkal. Ezért is fontos előtérbe helyezni mindent, ami a behatolás előtt történik és több időt szánni rá.

Ha az orgazmus elérése a cél a szexben, az régen rossz

Az előjátékkal elérhető többé-kevésbé az, hogy az orgazmus csak úgy megtörténjen, anélkül, hogy bárki görcsölne ennek elérésén. Amikor valaki úgy indul neki a szexnek, hogy biztosan el akarja érni a tetőpontot, akkor semmi mást nem csinál, mint sürgeti a testét, feladatot ad neki, nem pedig arra koncentrál, hogy mindazt, ami történik éppen a stimulálásban, élvezze. Nem szabad pánikba esni, ha a partnernek valamiért mégse jön össze a csúcspont megélése, a szex lényege az legyen, hogy élvezzük a saját kedvünkre, anélkül, hogy bárki nyomás gyakorolna a másikra. Éppen ezért is jó, ha hagyunk időt az előjátékra, a gyors szex is jó tud lenni, de ha csak ez van, akkor egy idő után elsilányul, ellaposodik a dolog.

Az előjáték a partner kényeztetéséről szól, mindenfajta elvárás nélkül, cél nélkül, ha pedig feladatként tekintünk rá, akkor ideje szembenézni azzal, vajon elég színes-e, elég minőségi-e a szex.

Az előjáték fejben kezdődik, nem az ágyban

Az erotikus töltetű beszélgetések, az a bizonyos szikra fenntartása, az évődés, a szexi fotók küldözgetése fenntartja annyira a vágyat, hogy a levegőben ott legyen lehetőségként: ebből még szex is lehet bármikor. Ez a fajta légkör egy szépen induló párkapcsolatban az elején jelen van, majd az évek alatt eltűnik. Ennek visszaszerzése nagyon fontos ahhoz, hogy két ember újra egymásra találjon úgy is akár, hogy elhidegültek egymástól az évek alatt egyéb okok miatt. Felébreszthetjük úgy is egymásban a vágyat, hogy nem találkozunk személyesen, és ezt tulajdonképpen már nevezhetjük is az előjáték fontos részének. Bátran kérjük, hogy küldjön a partner valami merészet magáról, hogy írja meg, mi van rajta, milyen bugyit vett fel, kérjünk egymástól valami különlegeset. Arra is érdemes rákérdezni, hogy ha most azonnal együtt lehetnénk, akkor mit csinálnánk egymással – persze a megfelelő felvezetés előtt.

Általánosságban elmondható, hogy a pároknál a fő probléma, hogy nem azonos időpontban kívánják a szexet. Van, aki délelőtt, dél körül érzi magában jobban a vágyat, van, aki este, lefekvés előtt, amikor már mindent elintézett, de van, aki hajnalban. Egyáltalán nem biztos, hogy az adott párkapcsolatban a férfi és a nő (vagy a nő és nő, vagy a férfi és férfi) ugyanakkor szexelne. Ezért is jó megoldás, ha napközbeni erotikus üzenetváltásokkal inspiráljuk egymást.

Csókolózás, csókolózás, csókolózás!

A csókok gerjesztik a vágyat, így ha nincs is kedve valakinek a szexhez, akkor is érdemes csókolózni egymással, van, hogy evés közben jön meg az étvágy. Kihívásként tekintsünk a csókokra, 30 perces, 45 perces, 60 perces időtartamokat szabva magunkat, vajon kibírjuk-e, hogy csak csókolózunk addig és semmi más nem történik? Akkor is nagyon jó megoldás a csókolózás, ha idegesek vagyunk, ha félünk, hogy meg fogunk-e felelni a partnernek, ha úgy érezzük, lehet, hogy keveset fogunk nyújtani, ha a gondolatok közt a kétkedésé a főszerep. A csók segít ellazulni, és akár több érzékszervünket is belevonhatjuk a játékba, simogassuk egymás hátát, lábát, combját, nyakát, nézzük olykor egymást, hallgassuk a sóhajokat. Ha ahhoz van kedvünk, nézzünk-hallgassunk közben erotikus filmet (amit mindketten izgatónak találnak, ne legyen senki számára sok vagy undort keltő, fontos a közös döntés), fedezzék fel egymás erogén zónáit.

A megfelelő kommunikáció is segít, a kérdéseket, hogy „ez jó neked?”, „ez jólesik?” mindenképpen tegyük fel ha bizonytalanok vagyunk, és az sem árt, hogyha a partnernek elmondjuk, hogy lassabban, finomabban, gyorsabban és erősebben esne jól bizonyos mozdulat. Az előjáték mellett az utójáték is sokat tesz a minőségi szexhez, a behatolás és az élvezés után is kell, hogy legyen valamiféle intimitás, akkor is, ha éppen az álmosság győzedelmeskedik. A simogatások, a suttogva beszélgetés, a visszajelzés arról, hogy mi esett jól, az utójáték részei, ezek is jó érzést adnak mindenkinek.

Kiemelt kép: Getty Images