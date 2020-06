Láncfűrésszel hadonászva érvelt a tüntetőkkel nem szimpatizáló férfi

Erős pillanatokat vettek videóra egy texasi tüntetésen.

Június 5-én került fel a Twitterre az a félperces felvétel, amin egy férfi egy láncfűrésszel hadonászva ordibál az utcán sétáló, Black Lives Matter tüntetésen részt vevők csoportjával.

A férfi be is indította a szerszámot, miközben azt ordibálta, „Go home” (Menjetek haza), majd a fűrész leállítása után következtek az igazán durva mondatok:

miközben a tömegben valaki a 911-es segélyhívó szám hívását javasolta. A Monitor értesülései szerint a férfi a fűrésszel való hadonászás előtt kitépett egy plakátot az egyik tüntető kezéből. A támadót az eset után letartóztatták.

Íme a jelenet, amely a „Jézusom, egy rasszista Trump-támogató a texasi McAllenben láncfűrésszel fenyegette a tüntetőket. Mi folyik ebben az országban?” szöveg kíséretében került fel a Twitterre:

Jesus Christ a racist Trump supporter in McAllen Texas threatened protesters with a chainsaw. What is happening to this country?pic.twitter.com/gnpI1YwYLG

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 5, 2020