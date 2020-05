Leállt az argentin foci, egy másodosztályú csapat lelátóján marihuána kezdett sarjadni

Úgy látszik, az élet utat tör magának.

Bár Európában lassan elkezd újraindulni a profi labdarúgás, Dél-Amerikában nem egészen ez a helyzet, a vírus a kontinensen még csak most tetőzik, így a nagy rendezvények, mint a focimeccsek még biztosan állnak majd még egy darabig. Akárhogy is, a teljes leállás nem azt jelenti, hogy megáll az élet, sőt igazából úgy néz ki, hogy bizonyos életformák most törnek utat maguknak.

Egy másodosztályú argentin csapat pályáján ugyanis nem más kezdett el nőni, mint marihuána.

El cemento de la tribuna de Brown de Adrogué es más fértil que la pampa húmeda papito pic.twitter.com/MQ0wzn83m2 — Juan Sante (@Juansante) May 21, 2020

A Brown de Adrogue nevű klub otthonául szolgáló Lorenzo Arandilla stadiont lassan kezdi újra birtokba venni a természet, a lelátót lassan el fogják lepni a növények, a repedéseken különféle gazok bújnak elő, olyanok, mint például a fentebb látható kender.

