Lebukott a tévés: zakóban és alsógatyában jelentkezett be a reggeli műsorba

Ismert televíziós kulisszatitok, hogy a hírolvasók némelyike csak a képernyőn látható testrészein visel ruhát, az asztal alatti szerelésük nem képernyőképes. Ezt a sztereotípiát erősítette most egy amerikai tévés.

Az elmúlt hetek táv-életstílusa óta a világ lassan hozzászokik, hogy a „munkahelyi” öltözet éppúgy póló és mackónadrág, mint az otthoni; legfeljebb azok váltanak néha elegáns szettre, akik bejelentkeznek egy-egy videokonferencián zajló fontos megbeszélésre.

Meg persze az otthonukból bejelentkező tévések. A Good Morning America adásába bekapcsolt ABC News-os riporter, Will Reeve – aki egyébként a Supermant megformáló Christopher Reeve fia – is ingben-zakóban jelent meg a képernyőn,

eleganciája csupán deréktól lefelé szenvedett hiányt.

A gyógyszerek újfajta, drónos házhozszállításáról értekező tévés ugyanis – ahogy a kamera véletlenül (?) rajtakapta – az asztal alatt mindössze egy alsógatyát viselt.

A Twitteren a kommentelők sokasága jelezte, hogy volt szerencséje észrevenni a tévés közepesen elegáns megjelenését, idézünk néhány hozzászólást:

És volt, aki a híres apukára utalt: lehet, hogy a riporter épp az „átalakulás” közben került adásba.

maybe he was mid change … pic.twitter.com/CPi5VGZhO2

— Shannon Fenner (@ShannonFenner3) April 28, 2020