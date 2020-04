Mihalik Enikő bugyi nélkül szemlélteti karantén napjait

A legfontosabb kiegészítő a kanapé.

A modell is szigorúan veszi a karantént, pláne azután, hogy márciusban be is lázasodott, ezért a nap nagyrészét New Yorki-i lakásában tölti. Azon belül is a kanapén. Ezt illusztrálva posztolt magáról egy képet, amin egy szétkapcsolt melltartót ugyan visel, de bugyit nem.

Még több kanapén töltött nap

– írta nem túl lelkesen a posztjában Mihalik Enikő.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon (@eniko) által megosztott bejegyzés, Ápr 30., 2020, időpont: 5:15 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@eniko