Zac Efron soha többé nem akar olyan izmos lenni, mint amilyen a Baywatch forgatásán volt

Csípős szószok kóstolgáta közben derült ki.

Dwayne Johnson mellett nem csoda, hogy kétszer annyitt kellett gyúrnia Zac Efronnak, hogy optikailag ne tűnjön el a Szikla mellett. A Baywatch-ra készülve napi kétszer kellett edzenie, hogy formába hozza magát plusz szénhidrátmentes diétán volt. Az eredmény annyira jól sikerült, hogy össze se lehetett hasonlítani a High School Musicalből megismert önmagával.

A Hot Ones című műsorban (amiben a vendégek és a műsorvezető is chiliszószokat próbálnak ki, erősség szerint növekvő sorrendbe addig, míg fel nem adják) elárulta, hogy szerinte nem volt annyira kívánatos a teste ebben a formában és azt sem élvezte, hogy folyamatosan fenn is kellett tartani az alakját.

A Baywatch egy nagyon fontos időszakom volt, mert miután kész lett a film rájöttem, hogy nem akarok így kinézni többet. Annyira nehéz volt. Folyamatosan edzel, a bőröd alatt víz van, és folyton azon aggódsz, hogy a hat kockádból csak négy lesz. Nem valódi, örülök neki, hogy jó volt és túl vagyok rajta.

Kiemelt kép: YouTube/Hot Ones