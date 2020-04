„Fáj a barátnőmnek, amikor benne vagyok”

A nők gyakori szexuális probléma a fájdalmas behatolás, ami lehet alkalmankénti de tartósan fennállhat akár hónapokig, évekig. Olvasónk férfiként szeretne megoldást erre a gondra, és párkapcsolati-szexuális tanácsadással foglalkozó szakértőnk, Sereg Tímea válaszol a kérdésre. Ha neked is vannak kérdéseid a szexuális életeddel kapcsolatban, ha a szex férfiként neked is fájdalmas, ha nőként vannak kérdéseid a nemi szerveddel kapcsolatban, az orgazmus megélésével kapcsolatban, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Azzal a problémával fordulok önhöz, hogy durva vagyok a barátnőmmel, fáj neki amikor együtt vagyunk és benne vagyok. Szeretnék valamit tenni ez ellen, ha lehet, szeretnék segítséget kérni.

Az olvasói levelet Krisztián (ál)nevű olvasónk küldte, aki a problémán férfiként közvetlenül részben, többségében inkább közvetve tud segíteni a problémán..

Mit lehet tenni?

Amikor egy nőnek fájdalmas a szex, annak több oka is lehet, testi, lelki egyaránt. Általában a nedvesedés hiánya miatt történhet meg, hogy a behatolás fájdalmas, hiszen a nedvesség, ami nemi izgalom hatására keletkezik a női testben, éppen azt a célt szolgálja, hogy a pénisz bevezetése a hüvelybe könnyebben menjen, ne fájjon. Ezt könnyen meg lehet tapasztalni egyszerűen azzal, hogyha olvasónk szán elég időt partnerére, ha odafigyel a nő testének jelzéseire (libabőr, pirosodó arc, de a tekinteten is látszik) és olyasmit csinálnak együtt az előjátékban, mit mindketten élveznek. A nők testének több idő szükséges, a férfiaknál a merevedés látványos jele az izgalomnak, de a nők teste nem így működik. Az előjátékban jó ha van legalább félórás csókolózás, hosszas simogatások, vetkőztetés és orális szex is, és az sem baj, ha csak ennyiben marad, hiszen a legtöbb nő számára ez rendkívül élvezetes. Amikor olvasónk már legalább 2-3 hétnyi előjátékkal kedveskedik partnerének, utána próbálják meg ismét a behatolást, de csak akkor, ha előtte ismét rengeteg előjátékot éltek meg együtt. Ha ebben a helyzetben is fájdalmas a nőnek a behatolás, akkor máshol kell keresni a gondokat.

A nőgyógyászati kivizsgálás elengedhetetlen a fájdalmas közösülés problémájánál, ha tartósan, legalább négy-hat hónapja fennáll a gond. Hormonális okok, nőgyógyászati betegségek, nemi betegségek, ciszták, PCOS, endometriózis, menopauza mind állhatnak a probléma hátterében, de megjelenhet akár a fogamzásgátló tabletta mellékhatásaként is. Amennyiben a szervi okokat az orvos kizárja, úgy a lelki háttér jöhet szóba, amit csak és kizárólag szakember fog tudni megoldani.

A lelki okok között lehet gyerekkori abúzus, korábbi partnerrel kapcsolatos negatív élmény, de akár a terhességtől való félelem vagy a szigorú neveltetéssel járó szexuális felvilágosítás hiánya is állhatnak ennek hátterében.

Olvasónk azt írja, ő maga durva a barátnőjével szex közben, amit nem igazán fejt ki, így csak következtetni lehet erre: amennyiben mindketten beleegyeznek és a nő számára is élvezetes a keményebb szex, csak akkor csinálják. Ellenkező esetben ez kapcsolaton belüli erőszaknak minősül. A durva szex kifejezés alatt remélhetőleg a kicsit keményebb szexet érti olvasónk, amiben a nő is szívesen részt vesz, ő is vágyik rá. Amennyiben a durvaság azt jelenti, hogy túl erősen, túl gyorsan történik minden, érdemes lenne egy kicsit visszavenni, megnézni máshogyan is a testiséget. A hardcore pornójeleneteket meghazudtoló szexuális élet a hálószobában akkor élvezetes, ha mindketten élvezik és nemcsak azért megy bele a partner, mert fél attól, hogy elveszíti szerelmét. Ez is állhat annak hátterében, hogyha a nő számára fájdalmas a szex, hiszen ilyenkor nem tud a test beindulni annyira, hogy készen álljon a behatolásra.

A síkosító kerülendő, van elég természetes váladék egy jó előjáték során, hogy ne legyen szükség ilyesmire. Összességében olvasónk azzal segíti a probléma megoldását, ha rengeteg előjátékban vesznek együtt részt, és hagy időt a nő testének arra, hogy beinduljanak a nemi válaszreakciók az érintésekre. Amennyiben hónapok óta fennáll a probléma, nőgyógyászhoz mindenképpen el kell menni vizsgálatra.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az seregtimea.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba