Elkezdték kidobálni az emberek a felhalmozott ételeket

Hogy milyen élelmiszerből mennyit érdemes betárazni a nehéz időkre, arról sok írás, ajánlás született az elmúlt hetekben; mint ahogy szó esett arról is, hogy mostanában szinte lehetetlen online vásárlással, házhozszállítással hozzájutni termékekhez, akkora a felvásárlási láz. Emlékezhetünk arra is, hogy a felhalmozók miatt volt, akinek nem maradt semmi a polcokon.

És most, ahogy telnek a napok a karanténban, kezdenek lejárni a megvásárolt – nem tartós – termékek. Így aki túlvásárolta magát, most kezd szembesülni azzal, hogy ennyi mindent nem fog tudni elfogyasztani a család.

A közösségi oldalakon megjelentek olyan fotók, amik arról tanúskodnak, hogy az emberek elkezdték kidobálni a lejárt termékeket. Teljes kenyerek, bontatlan csomag ételek kandikálnak ki a kukákból. Az alábbi képek például az angliai Derbyben készültek.

to all the people in this great city of ours in Derby, if you have gone out & panic bought like a lot of you have & stacked up your houses with unnecessary items you don’t normally buy or you have bought in more food than you need, then you need to take a good look @ yourself pic.twitter.com/fpYdGBu6M4

— Ajit Singh Atwal (@AtwalAjit) March 27, 2020