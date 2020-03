48 óra munka után akart magának ételt venni az ápolónő, üres polcok fogadták

Az 51 éves Dawn Bilbrough nővérként dolgozik az angliai Yorkban, és egy megrendítő videót tett közzé, milyen hatással vannak az életére azok az emberek, akik felvásárolják az áruházak teljes készletét a koronavírus-járvány okozta pánik miatt.

A nővér a videóban könnyek közt beszél arról, hogy 48 óra munka után szeretett volna bevásárolni a következő két napra, de sem zöldséget, sem gyümölcsöt nem tudott venni a boltban, mert teljesen kifosztott polcokkal találta szemben magát.

– mondta a felvételen.

Bilbrough üzent a videóban azoknak, akik értelmetlenül vásárolnak össze mindent, amit csak tudnak, mondván, az olyan emberekre, mint ő, nagy szükségük lehet majd később.

💔 A message from Dawn Bilbrough. She's a critical care nurse who couldn't do her shopping due to #panicbuying over #covid19UK.

More here: https://t.co/l9WfenQbDN#BBCBreakfast #StopHoarding pic.twitter.com/nPYQXYSrU7

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 20, 2020