Lefújták az összes bulit, most mit csináljak hétvégén?

Egyesek legalább akkora tragédiaként élik meg a koncertek és események elmaradását, mint a koronavírus terjedését. Pedig „házi őrizetben” is rengeteg dologgal elfoglalhatjuk magunkat.

Miután a kormány szerdán veszélyhelyzetet rendelt el a koronavírus-járvány miatt, sokan kénytelenek voltak azzal szembesülni, hogy teljesen újra kell tervezniük a kevés szabadidejüket. A kormány döntése értelmében betiltották a száz fősnél nagyobb beltéri, és az ötszáz fősnél nagyobb kültéri rendezvényeket, aminek értelmében sorra maradnak el a koncertek, a színházi előadások, a bulinegyedben sorra zárnak be a szórakozóhelyek, és bár a Cinema Citynek sikerült kijátszania az intézkedést, Budapesten a főváros által fenntartott mozik is mind becsukták a kapuikat. Vannak persze akiket ez nem érdekel, mivel eddig sem volt jellemző rájuk, hogy eljárnának otthonról, rájuk mondhatni semmilyen hatással nincs a kormány intézkedése, de gondolni kell azokra is, akik közel akkora tragédiaként élik meg a bezárásokat, mint a vírus terjedését.

Azzal már korábban foglalkoztunk, hogy milyen konkrét intézkedésekkel jár a veszélyhelyzet, annyit mindenesetre ki kell emelni, hogy a hazai intézkedés nem teremt olyan extrém helyzetet, mint az olaszországi karantén, vagy azok a korlátozások, amelyeket Kínában hoztak meg még a télen. Továbbra is nyitva vannak a plazák, az éttermek és a kávézók, a tömegközlekedés üzemel, nem forgatják fel gyökerestül az életünket egyik napról a másikra. Azt azonban dr. Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos is elmondta, hogy járványügyi szempontból az lenne a legjobb, ha senki nem találkozna senkivel, ami ugyan a gyakorlatban lehetetlen, törekedni viszont lehet rá,

mégpedig úgy, ha otthon foglaljuk el magunkat. De mivel?

A legkézenfekvőbb választást egyértelműen a filmek és a sorozatok jelentik. Azt már korábban is pedzegettük, hogy a Netflix lehet a járvány legnagyobb nyertese, hiszen a streaming szolgáltatókat egyébként is minden nap használjuk, de abban az esetben, ha tényleg a négy fal közé szorulunk, az egyik legkézenfekvőbb megoldás lehet, főként, hogy a sportesemények tömeges elhalasztása miatt nagyon nem is lesz alternatívája. Itt kell megjegyeznünk, hogy a Pornhub ingyen prémium hozzáférés formájában dobott mentőövet az olaszországi felhasználóknak, hogy könnyebb legyen nekik elviselni a nehéz időket és a karantént, de azért reméljük, hogy erre nálunk nem lesz szükség.

A sorozatok mellett komoly szerepet kaphatnak a könyvek is. Főleg az Instagramon népszerűek a különböző olvasáshoz kapcsolódó kihívások, az ideiglenes házi őrizet pedig akár arra is jó lehet, hogy olyanok is könyvet vegyenek a kezükbe, akik egyébként soha nem szoktak olvasni. Ha nem tudja, hol kezdje, nézze meg könyvajánlóinkat.

De nem muszáj, hogy az olvasás legyen a legújabb hobbink, miután az interneten gyakorlatilag bármi megtalálható. Érdemes lehet összekötni a kellemeset a hasznossal és belekezdeni a nyelvtanulásba, sőt, mivel nagyon úgy tűnik, hogy nem fogunk éhen halni, keresve sem találhatnánk jobb alkalmat arra, hogy elfoglaljuk a konyhát és megtanuljunk főzni olyan ételeket is, amikre egyébként nem lenne időnk.

Vagy ha a feltételek éppenséggel adottak hozzá, hangszeren is megtanulhatunk játszani. A YouTube-on egyre több olyan csatornát találni, aminek a segítségével el lehet sajátítani az alapok megtanulását akár zongorán, akár gitáron. A zenetanárt persze nem tudják kiváltani ezek az oktatóvideók, de végtére is itt most arról van szó, hogy a szabadidőnket szeretnénk hasznosat eltölteni, ha pedig bejön a dolog, a veszélyhelyzet elmúltával már némi tudással kereshetünk magunknak hivatásos zenetanárt. De ez csak pár példa, az internet és főleg a YouTube tárháza végtelen – ami magával vonja, hogy a túl sok videó mögött elveszhet a lényeg, de ha rákeresünk egy tevékenységre, nagy valószínűséggel fogunk találni hozzá útmutatót.

Szintén jó ötlet lehet kipróbálni az e-sportokat is, ahogy hasznosan tölthetjük az időt internetes kvízekkel is, például a Honfoglalóval, ahol akár az egész család játszhat egymás ellen. Találhatunk egy új hobbit is, lehet ez a makramé, vagy akrillal festés, de a ház körüli teendőket (kertgondozás, ültetés, rendrakás) is letudhatjuk ebben a rendhagyó időben.

Érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi viszonyok között nem tanácsos a konditermek látogatása sem, így pár kézi súlyzó beszerzésével hasznos időtöltés lehet az otthoni edzés is. Ennél aktívabb kikapcsolódáshoz viszont már elképzelhető, hogy el kell hagynunk a lakást – ami nem eredményez halálos veszélyt, tényleg csak be kell tartani az ajánlott teendőket. Ha elkerüljük a zsúfolt tereket és plazákat, valamint mellőzzük a tömegközlekedést, nincs különösebb akadálya annak, hogy kimozduljunk, kiránduljunk egyet akár a városban, akár a vidéken. Igaz ez a szűk körű baráti összejövetelekre, sörözésekre is, valakinek az otthonában. Így persze rögtön megnő az esélye annak, hogy elkapjuk a fertőzést, de ezt nullára redukálni így is lehetetlen, az pedig, hogy bezárkózunk és csak a híreket olvassuk az újabb és újabb fertőzöttekről, csak azt segíti elő, hogy akaratlanul is egyre jobban pánikba essünk.

A fenti tippek persze nem helyettesítik az elmaradt koncerteket és előadásokat, de az egészségünk védelme érdekében ésszerű a mostani helyzet. Szerencsére egyes zenészek és társulatok sem tervezik magukra hagyni a rajongóikat, így még az a kiváltságos helyzet is előállhat, hogy a színház és a koncert házhoz megy. Ilyen feltételek mellett rögtön nem tűnik annyira elviselhetetlennek a rendkívüli intézkedés. Hogy mi lenne egy karantén esetén, arra térjünk vissza később.

Kiemelt kép: Getty Images