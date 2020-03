Elmarad a színház, koncert? Azért vannak pótmegoldások

A Kormányrendelet alapján csütörtöktől a koronavírus megfékezésének érdekében minden 100 fő feletti beltéri és 500 fő feletti kültéri rendezvényt betiltottak. Ez a legtöbb színházat és koncerthelyszínt érinti, ezeket így gyűjtöttük össze. Igaz, pár kisebb előadóhely továbbra is nyitva tud maradni, ezeket pedig itt próbáltuk összeszedni.

Néhány társulat, zenekar és helyszín viszont alternatív megoldásokat ajánl föl, általában élő közvetítések formájában. Ezekből szemezgetünk (ebben nagy segítségünkre volt a ma indult Élő közvetítések koronavírus idején Facebook-csoport).

Március 12.

Mindjárt ma, azaz csütörtökön este hattól, helyi idő szerint este héttől lehet megnézni a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának Sirály című előadását.

Szintén hattól kezdődik Fővárosi Nagycirkusz Fesztivál+ – Varázslatos győztesek címmel láthatóak a XIII. Budapest Cirkuszfesztivál győztes produkciói.

Március 13.

A MÁV Szimfonikus Zenekarának Nyíregyházán lett volna koncertje pénteken a március 15-éhez kapcsolódó rendezvénysorozat keretében. Végül úgy döntöttek a koncertet, bár üres nézőtér előtt, de megtartják este hattól.

Másfél órával később, azaz 19:30-tól a Óbudai Danubia Zenekar közvetíti élőben a Zeneakadémiáról szintén zártajtóssá vált Kurtág/Haydn/Dvořák című koncertjét Perényi Miklós és Balogh Ádám közreműködésével.

Március 14.

A Budapesti Fesztiválzenekar két kakaókoncertjét (14:30 és 16:60) is élőben közvetíti szombaton.

19.50-kor élőben jelentkezik be az Aurora zenekar, egy Best Of-koncerttel.

Március 15.

Vasárnap sem hagy minket előadás nélkül a Budapesti Fesztiválzenekar, Vasárnapi Kamarazene koncertjüket délután öttől lehet megtekinteni itt.

Este héttől kezdődik a Vígszínház Facebook-oldalán ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében Vecsei H. Miklós Kinek az ég alatt már senkije sincsen című darabja

Március 16.

A TRIP hajó több, elvileg a vészhelyzet miatt elmaradó előadását, próbálja élőben közvetíteni. Megalapították az elég illusztris előadók alkotta Első Magyar Karantén-színházat, stílszerűen Albert Camus A pestis című regényének monodráma változatát adja elő Hegedűs D. Géza az első közvetítésben. A TRIP más programokat is megpróbál így pótolni, ezekről a Facebook-oldalukon lehet tájékozódni.

Március 17.

A Miskolci Nemzeti Színház a nagysikerű, Mohácsi János rendezte A velencei kalmár című darabot mutatja be a Facebook-oldalukon este héttől.

Március 20.

Bár nem élőben, de 20-án a március 13-i Budafoki Hangversenyesték koncertjét elérhetővé teszi a Budafoki Dohnányi Zenekar a YouTube-csatornájukon.

Március 22.

A Budafoki Dohnányi Zenekar ezen a napon élőben közvetíti Balog Józseffel közös Beethoven-koncertjét a Zeneakadémiáról. Ezt majd szintén a YouTube-csatornájukon lehet követni, délelőtt 11-től.

Március 23.

Lugosi Dániel Ali a Virtuózok tévés komolyzenei tehetségkutató első abszolút győztese önálló koncertet ad a BMC-ben (amely egyébként is nyitva marad a vészhelyzet ellenére). Ezt a Virtuózok Facebookján lehet majd követni.

Egyéb

Az M5-ön is több előadást meg lehet majd nézni:

15-én este 9-től Erkel Ferenc Bánk bán című operáját közvetíti az Operából;

17-én 21:50-től a Katona József Színház Nóra – karácsony Helmeréknél című előadását közvetíti az M5 csatorna;

21-én 21:30-tól a Nemzetközi Cirkuszfesztivál gáláját;

22-én reggel 10-től pedig az Eiffel Műhelyház Újjászületésnapjának elnevezett gáláját.

A Szimpla Kert is bezárt, meg azért elég sok hely a bulinegyedben. Mindenesetre előbbi a Lemming programos zenekarok koncertjeit zárt ajtók mögött megtartja. Ezeket a YouTube-csatornájukon lehet követni, de majd itt lehet elérni 14-én Ferenczi György és a Rackajam elvileg szintén elmaradó koncertjét is.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál is elmarad, ahogy sok irodalmi rendezvény is. Ezt az űrt próbálja meg betölteni a Litera. Kortárs írók (a teljesség igénye nélkül: Garaczi László, Bartók Imre, Vámos Miklós, Bán Zsófia, Kompolthy Zsigmond, Péntek Orsolya, Keresztesi József, Milbacher Róbert) mesélnek, naponta a Facebook-oldalukon, majd ezekből hetente egy válogatás is készül a Litera oldalára.

Filmnézésre persze ott a Netflix, az HBO Go és még sorolhatnánk, de mennyivel menőbb megnézni a sajnos szintén elmaradó Friss Hús korábbi díjnyertes és klasszikus filmjeit a rövidfilm-fesztivál eredeti időpontja alatt (március 23-29.). Vagy a Magyarhangya filmforgalmozónak féláron a filmjeit.

Kiemelt kép: Vígszínház