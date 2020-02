Koronavírus: a Netflix lehet a járvány nyertese

Míg a világgazdaság legtöbb résztvevője bukni fog a koronavírus-járványon és következményein, lesznek cégek a gyógyszeriparon kívül is, amelyek még jól is járhatnak a járvánnyal. A Variety által idézett elemző, Dan Salmon szerint ha a vírus további terjedése tömegeket kényszerít majd karanténba, akkor a különféle tech cégek mellett a Netflix forgalmának is jót tehet a sok, napokon át a négy fal közé zárt előfizető. A Netflix mellett az összes, otthoni filmnézést lehetővé tevő szolgáltatás is nyerhet egy esetleges tömeges vesztegzárral:

Ha a fertőzés szélesebb körben is elterjed, de nem tör ki pánik, akkor valószínűleg többen keresnek otthoni szórakoztatási lehetőségeket, például olyan cégektől, mint a Comcast és az AT&T távközlési cégek, valamint a televíziós műsorokat és filmeket közvetítő szolgáltatások, mint a Netflix, a Disney Plus, a Peacock, az HBO Max és mások részéről

– emelte ki a Moody’s korábbi jelentése. Vélhetően szándékosan nem említették az Apple TV Plust és az Amazon Prime-ot, hiszen a két szolgáltatás esetében az anyacégeket nagyon is rosszul érinti a koronavírus lelassította kínai gazdaság visszaesése.

Kiemelt kép: Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP