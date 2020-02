Három évtized után találkozott a nővér azzal az apával, akinek most a fiát kezeli

Egy fénykép szereplője egyszer csak nagyon ismerőssé vált.

Zayne Caldwell koraszülöttként látta meg a napvilágot, ami nem túl örömteli, de ennek köszönhető egy kellemes találkozás, írja a CNN. A kissrác a kelleténél tíz héttel korábban, idén január 30-án született meg. Édesanyja, Renata Freydin és vőlegénye, David Caldwell gyorsan csomagolt, be a kocsiba, és irány a kórház! Ugyanaz a kórház, a Szent Péter Egyetemi Kórház Gyermekkórháza, ahol az apa valamivel több mint 30 éve, szintén koraszülöttként világra jött. A baba szerencsére napról napra erősödik.

Három nappal Zayne születése után a 33 éves apa elővette a csecsemőkori képeit, hogy megnézze, mennyire hasonlít rá a fia. Az egyik fotón Freydin valami nagyon ismerős dolgot fedezett fel. Pontosabban valaki nagyon ismerősnek tűnt neki.

Néztem a képet, és rögtön tudtam, hogy az ott rajta Lissa nővér. David nem hitt nekem, azt mondta, az nem lehet, képtelenség.

Lissa McGowan az a nővér, aki Zayne-t ápolja most a kórházban, és ugyancsak ő volt, aki 33 évvel ezelőtt David Caldwellért is felelt. McGowan a CNN-nek azt mesélte, olyan már előfordult, valakinek valamelyik rokona szintén itt született meg, de egy apát meg a fiát is még nem kezelte ugyanaz a nővér.

Nagyon szép meglepetés volt

– tette hozzá.