A szexuális segédeszközök tényleg feldobják a szexet

A szex agyban dől el, a vágy akkor indul el, ha képesek vagyunk fantáziálni a szexről, ha megmozgatja valami vagy valaki a fantáziánkat. A valóság és a fantázia között hatalmas is lehet az űr. Vannak olyan fantáziáink, amiket nem szívesen élnénk meg a valóságban csak izgató ezekre gondolni és vannak olyanok is, amiket viszont előszeretettel próbálnánk ki.

Justin Lehmiller amerikai pszichológus könyvet írt a szexuális fantáziáról, a kutatásra alapozott könyvből pedig kiderül, hogy a megkérdezettek közül ötből négyen azt mondták, szeretnék megélni a fantáziájukat. Ezzel szemben kevesen próbálták ki, ez már az elégedettség fokából derült ki: boldogabbak azok, akik megélhetik a fantáziájukat, de ez a felmérés szerint mindössze ötből egy embernek jön össze. Vagyis kevesen élhetik meg a szexben a vágyaikat, ennél a pontnál pedig érdemes feltenni a kérdést: vajon miért?

Bizalom kell a fantáziák megvalósításához

A párkapcsolatokban általában a kommunikáció okozhat zűrt a szexuális fantáziák megosztásában, a gátlásosabbak nehezen mernek megnyílni e téren, és egyáltalán nem biztos, hogy a bizalom is olyan mértékű a kapcsolatban, hogy ezek szóba kerüljenek. Pedig ha megosztjuk valakivel a fantáziánkat, ha képesek vagyunk együtt megélni azokat, akkor mélyítheti a párkapcsolati érzelmeket, növeli az intimitást. Ehhez pedig tényleg csak annyi szükséges, hogy megosszuk egymással, és találjunk közös nevezőt. A fantázia és a valóság közötti távolságot át lehet hidalni, és ha nem is merjük megmondani mindazt, ami gondolatban izgat, nyithatunk olyan területtel is a szexben, ami újdonságot ad és a fantáziát is megmozgatja; ez pedig a szexuális segédeszközök birodalma. A vibrátorok, bilincsek, szemlekötők segíthetnek megélni a vágyak egy részét, de legalábbis megtörik a jeget ezen a téren.

A már említett amerikai pszichológus a fantáziákról készült kutatásában arra az eredményre jutott, hogy vannak olyan vágyak, amik sokaknál visszaköszönnek, ilyen a közösen, egyszerre megélt orgazmus. Tévhit, hogy a szex akkor az igazi, ha ez megtörténik két ember között, ez igen ritka, és nem feltétele a jó szexnek –akkor jó a szex, ha mindketten jól érzik magukat közben és nem görcsölnek azon, hogy megéljék az orgazmust. Azok, akik vágynak arra, hogy együtt, egyszerre élvezzenek el, jó megoldás lehet akár egy speciális péniszgyűrű használata, amit úgy alakítottak ki, hogy a csiklóhoz is hozzáérjen behatolás közben. A csikló izgatása növeli az orgazmus megélését, a csiklóban rengeteg idegvégződés van, ami miatt kár kihagyni a partnerrel megélt szexuális örömökből. A gyűrűkből lehet kapni vibráló verziót, érdemes kipróbálni, az ára 3-5000 Ft körül van.

A szexshopokban biztosan találni valamit az újdonság élményéhez

Az újdonság megélése szintén olyan fantázia, ami sokaknál előfordul, erre is jó ha végiglapozunk egy szexshop online kínálatát. Vannak párok, akik idővel megunják, hogy ugyanazokat a szexpózokat csinálják, vagy akár azt, hogy mindig csak lekapcsolt lámpánál szexeljenek. A lámpaoltás helyett jó lehet egy szemtakaró is, de a fehérneműkínálatot is érdemes végigböngészni: egy szép csipkebugyi, ami a lényegi részeknél lyukas, szintén újdonságként hathat a szexben. A nyitott bugyik mellett nyitott harisnyákat is kapni, ezek mellett akár a páros vibrátorokat is érdemes megnézni, vagy akár a tollakból készült cirógatókat. Csak a pénztárca szabhat határt a vágyaknak.

Gyakori fantázia a hármasszex, és bár nem lehet annyira leegyszerűsíteni ezt a felállást, hogy csak a nemi szervekről szóljon, mégis, sokan pont azért szeretnék kipróbálni, mert izgató a gondolata annak, ha több női nemi szerv vagy ha több férfi nemi szerv is szerepet játszik a szexben. A szexshopok kínálatában a két férfi egy nő esete kiváltható azzal is, ha valamilyen anális dildót használnak, esetleg olyan vibrátort, ami a csiklót és a hüvelyt egyszerre izgatja, és a behatolás a hátsón keresztül történik. Az anális szexnek megvannak a maga feltételei (és éppen ezért nem való mindenkinek, továbbá az egészségre is káros lehet), bárki, aki ki szeretné próbálni, ne a most ajánlott dildós móddal tegye, hanem inkább lépésről lépésre.

Az anális szex nem játék Minden, amit tudni kell, mielőtt bárki igent mondana rá, vagy tovább csinálná kellő információ nélkül.

A több újdonság beépítése a szexuális életbe úgy, hogy közben megtartsuk a monogámiát, képes lehet újabb, erőteljesebb izgalmat kiváltani. Idővel minden hosszú távú kapcsolatban csökken a szex mennyisége (sokszor a minőség is), de ez nem mindenkinél jelenti azt, hogy valami baj van a szexszel vagy a párkapcsolattal. A fantáziáink megosztása, bizonyos vágyak megvalósítása feldobja a szexet, és nem kell azonnal a nyitott kapcsolaton vagy a hármasszexen agyalni.