Te miről fantáziálsz? Van szexuális fantáziád? Nincs? Pedig lehet!

Te miről fantáziálsz? Van szexuális fantáziád? Ha nincs, ha csak pornóképek ugranak be, ha csak az akciójelenetekre tudsz gondolni, akkor változtass, tornáztasd meg egy kicsit az agyad és építsd fel a saját szexuális fantáziád!

Szexuálterápián sok esetben az első, amit a szexuális gondok orvoslásában tesznek a terapeuták, hogy szexuális fantáziát építenek, azaz a kliensek első feladatai közt általában valamilyen fantáziálással kapcsolatos feladatokat kapnak. Kifejezetten az agyat tornáztatjuk, tehát nincs semmilyen képi eszköz, még a Facebookon az imádott alany fényképét sem szabad nézni. Nem egy kliensnél tapasztaltam, hogy kiderült, egyáltalán nincs szexuális fantáziájuk, ilyesmi utoljára 13-14 éves korukban volt bennük, a felnőttélettel ez valamiért eltűnt. A szexuális fantáziálgatásnak rengeteg előnye van, a működését ott kell keresni, hogy valójában az agy irányítja a nemi szerveinket, a vágyakat is, így nem árt tornáztatni, kordában tartani ezt a részét is az életünknek. Mit tegyen tehát az, akinek már rég nincs vagy talán sosem volt szexuális fantáziája?

A fantáziát lehet fejleszteni, és ha eddig nem volt valaki tisztában azzal, mi indítja be igazán, megtanulhatja. A szexuális fantázia lehet annyira perverz, amennyire csak szeretnénk, gyakorlatilag minden belefér, azonban fontos, hogy semmiképp ne legyen pornós megközelítésű, azaz ne azonnal a nagytotálban látott akcióra fókuszáljunk, hanem legyen története, legyen benne vetkőztetés, némi beszélgetés és a helyszínt is megválaszthatjuk. A saját fantázia felfedezéséhez először is szükség van arra, hogy megértessük magunkkal, bármi rossz is történt korábban a szexuális életünkben a valóságban, az a múlt, a fantázia normális és egészséges. A fantáziában a merevedés tarthat sokáig, a korai magömlésnek nyoma se kell, hogy legyen, és egyéb negatív tapasztalatoknak se adjunk esélyt az agyunkban. Csak a jóra gondoljunk, mi lenne, ha a korábbi kudarcokat nem éltük volna meg, akkor milyen felszabadultan tudnánk élvezni a szexet – ez legyen a kiindulópont.

Az őszinteség igen fontos a szexuális fantáziálgatásban, bárki bármire gondol, nyugodtan tegye, ne szégyellje. Sokaknál előfordul, hogy olyasmire is vágynak a fantáziájukban, amit sosem élnének meg a valóságban, és sokaknál előfordulhat az is, hogy a neveltetésük miatt szégyellik a gondolataikat, ezért inkább elhessegetik. A nőknél ilyen lehet az erőszak-fantázia a férfiaknál pedig valamilyen fétis, esetleg szerepjátékszexek, vagy homoszexuális fantáziák. A leggyakoribb szexuális fantáziák közt szerepelnek a BDSM, azaz a kötözés, fegyelmezés, dominancia, alárendeltséggel kapcsolatos fantáziák, aztán a mindenféle publikus helyszínen zajló fantáziák, de ilyen a harmadik fél bevonása is a szexuális fantáziába. Ezekre rengetegen gondolnak, ahogyan a homoerotikus fantáziákra is, nincs ebben semmi rossz. Sokan a partnereikre gondolnak, monogám helyzetben, esetleg több szenvedélyre vagy több romantikára vágynak, és fejben élik meg. Ahhoz, hogy a fantázia ténylegesen vággyá váljon, idő szükséges, és nem is minden fantáziát kell megélni a valóságban, a szexuális fantáziák attól működnek, hogy pusztán fantáziák maradnak.

1. A fantáziálgatást ott kezdjük el, hogy gondoljuk végig, melyik szexuális élményünk volt a legjobb, legizgalmasabb. Nem feltétlenül kell az aktuális partnerre gondolni, bármire lehet a múltból. Azt is felidézhetjük, milyen volt az első szexuális élményünk, azt miért szerettük, mit csináltunk, mire gondoltunk közben.

2. Gondoljuk végig azt is, milyen képek ugranak be maszturbálás közben (azoknál működhet, akik nem pornóra maszturbálnak), kire gondolunk, milyen helyzetben, milyen pózban képzeljük el.

3. Az erotikus álmok is jó kiindulópontok lehetnek a fantáziálgatás elkezdéséhez: emlékszünk-e arra az álmunkra, ami miatt reggel vagy hajnalba magunkhoz nyúltunk? Ha igen, hol zajlott, mi történt benne?

4. A legjobb szexuális élményeinkben melyik érzékszervünkön keresztül élveztük igazán a szexet, a látványt szerettük? A hangokat? A beszédet? Mi indítana be, csúnya beszéd például? Vagy pusztán még több látvány, még több fény elég lenne?

5. Ha ezek után sem megy a saját szexuális fantázia, akkor az erotikus novellák, könyvek segíthetnek. Mindenki a saját maga ízlése szerint választhat, a szépirodalmat kedvelőknek a Dekameron is jó választás lehet, vagy ha a nyelvezete nem éppen olvasmányos, akkor a Vagina és Fallosz monológokat is ajánlom.

6. Bárki, aki idáig eljut, mostanra tudja, mi indítja be a fantáziájában, most már csak az utolsó simítások vannak hátra: konkrét történetet, sztorit kellene fejben összerakni. Azaz ismerkedjünk meg az illetővel valahol, lehet ez egy hotel bárja, egy tengerparti nyaraláson a strand, álljunk vele szóba, legyen rajtunk ruha, legyen szeme, haja, bőre az ábrándunk tárgyának, képzeljük el, hogyan csókolnánk meg először. Innen már jöhet is a következő lépés, hogyan vetkőztetnénk le, mi történne utána és hol zajlana.

A felsorolt hat lépésből a nulláról fel lehet építeni a szexuális fantáziát, és ha több bizsergésre vágyunk a mindennapokban, ha még több szexuális élményt szeretnénk, akkor közvetlenül elalvás előtt fantáziáljunk. A fáradtság nem lehet mentség, elalvás előtt pár másodpercre gondoljunk arra, hogyan, milyen módon ismerkednénk meg valakivel. Bárki, aki ezt két héten át minden este csinálja, tapasztalni fogja saját magán a változást. Ha esetleg valaki azt veszi észre magán, hogy a korábbi tapasztalatai annyira meghatározzák a fantáziálgatást, hogy képtelenek nem csak a rossz élményekre gondolni, esetleg sírás kerülget, szorongás és egyéb érzések lesznek úrrá az illetőn, akkor mindenképpen kérjen segítséget egy szexuálterapeutától, hogy ezeket a blokkokat feloldja.