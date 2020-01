„Inkább góré legyen a gyerekem, mint csicska”

Sokak szerint nem lehet elég korán – már óvodás korban – elkezdeni az önvédelmi fogások elsajátítását. Elmentünk megnézni, hogyan készítik fel egy józsefvárosi edzőteremben a legkisebbeket a játszótéri terrorral, a homokozó agresszoraival szemben. A legtöbb szülő szerint testedzésként is kiváló az önvédelem-oktatás, de határozottságot is tanulnak a gyerekek. Teszteltük is az ovisok tudását, melynek során Katz kollégánk rendesen pórul járt.