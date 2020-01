Hiába iszom a pezsgőtablettát és a szirupot, mégsem lett jobb a vasam! Mit tehetek a vashiány ellen? (x)

Eszter tudta, hogy a fáradtságát a vashiány okozza, de nem volt kedve orvoshoz menni, inkább gyorsan vett többféle étrendkiegészítőt a közeli szupermarketben. A fáradtsága azonban nem múlt el, csak egyre rosszabb lett. Végül a barátnője tanácsára kipróbált egy recept nélkül is kapható vaspótló gyógyszert.

Eszter hiába itta a pezsgőtablettát, ugyanolyan fáradt maradt

– Mindentől elment a kedvem, olyan volt, mintha nem lenne erő a végtagjaimban. Nagyon fáradtnak éreztem magam, folyton ásítoztam, szédültem, leírhatatlanul rosszul éreztem magam. Kezdetben próbáltam úgy tenni, mintha nem lenne semmi gond, nehogy azt mondják rám, nyafogós vagyok, de a fáradtság egyre inkább úrrá lett rajtam. Emlékeztem rá, hogy korábban is volt már vashiányom, és ugyanígy folyton kimerültnek éreztem magam. Akkor az orvosom vaspótló tablettát írt fel, ami segített a bajomon. Ezúttal azonban nem volt kedvem dokihoz menni és receptet íratni, ezért úgy döntöttem, veszek néhány, szupermarketben kapható vaskészítményt. A közeli boltban beszereztem egy vastartalmú pezsgőtablettát meg egy szirupot – meséli Eszter. – Reggelente a pezsgőtablettát, este pedig a szirupot ittam, de a fáradtság, meg az energiahiány csak nem akart elmúlni. Egy idő után aztán beteget kellett jelentenem a munkahelyemen, annyira kifacsartnak éreztem magam.

Az étrend-kiegészítők csak elenyésző mennyiségű vasat tartalmaznak!

– Gondoltam, ennek a fele sem tréfa, jobb, ha utánanézek, miért nem lettem jobban. Megtudtam, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen vaspótlást választok, mert nem minden készítmény egyformán hatásos. Léteznek étrend-kiegészítők és vastartalmú gyógyszerek is. A vaspótlóként felcímkézett étrend-kiegészítőkkel azonban csak elenyésző mennyiségű vasat (naponta maximum 18 mg-ot) lehet bevinni a szervezetbe, ráadásul ennek legfeljebb 10 százaléka tud hasznosulni. A vashiányos fórumokon mindenki arról írt, hogy a vasat gyógyszernek minősülő, patikában kapható készítménnyel lehet hatékonyan pótolni. Megtudtam, hogy az általam alkalmazott étrend-kiegészítők 18 mg-os vastartalmával szemben a Maltofer rágótabletta 100 mg elemi vasat tartalmaz, így ez már valóban hatásos vaspótlást tud biztosítani vashiány esetén. Hát azért ez nagy különbség! Ráadásul a Maltofer rágótabletta recept nélkül kapható, nem kell felíratnom az orvossal!

Miért szervezetbarát a Maltofer rágótabletta?

Kiderült, hogy az egyik kolléganőmnek is volt már vashiánya, és ő is a Maltofer rágótablettát ajánlotta nekem. A Maltofer rágótablettában a vas különleges formában, úgynevezett vas-polimaltóz komplexben található, amely számos tekintetben előnyösebb a szervezetünk számára, mint vasat sók formájában tartalmazó összes többi vaspótlás. A Maltofer rágótabletta szervezetbarát, hiszen abból pont annyi vas szívódik fel, amennyi kell, illetve akkor, amikor szükség van rá, ezért biztonságos is, nem lehet túladagolni. Nem kell éhgyomorra bevenni, étkezéssel együtt is szedhető, ami sokkal kényelmesebb. A vas-sókkal szemben, ebből a vas-komplexből nem keletkezik a szervezetünkben olyan „szabad” vas, amely a szöveti károsodást okozó különböző reakciókért, például a szabadgyök-képződésért tehető felelőssé. Éppen emiatt, számos egyéb vaskészítményhez képest a Maltofer rágótabletta szedése mellett jóval enyhébb gyomor-bélrendszeri irritáló mellékhatásokkal lehet számolni, ha azok jelentkeznének a vaspótlás kezdetén. Más gyógyszerekkel együtt szedhető, nem befolyásolja a beállított, krónikusan szedett gyógyszerek hatását.

