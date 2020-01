Csillag születik rajongók, itt az ideje feladni a reményt: Lady Gagának új pasija van

Tavaly az év első felében az internetet lázban tartotta Lady Gaga és Bradley Cooper vélt titkos románca, mert sokan képtelenek voltak elhinni, hogy a Csillag születikben látott kémia köztük csak színészet és semmi több.

Aztán év közben Gaga összejött a hangmérnökével, hogy végre túllendüljünk ezen. A US Weekly úgy két hónapja már saját forrásaira hivatkozva állította, hogy ennek a románcnak vége, de most ez biztossá vált. Egyben pedig a Gaga-Cooper titkos románc hívőinek is itt az ideje elengedni végleg a dolgot. Az énekesnő ugyanis Las Vegas-ban egy új, rejtélyes férfivel ünnepelte a szilvesztert, éjfélkor pedig még csókolózás közben is megörökítették őket. A Cosmopolitan szerint Michaelnek hívják a férfit, ennél többet viszont nem tudni róla.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk 😭 pic.twitter.com/aLTliOUO5n

— Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) 2020. január 1.