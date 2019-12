Halott gyermeke feltámasztására gyűjt pénzt az Instagramon egy keresztény pár

Olive Alayne egyszerűen nem ébredt fel reggel – írta az anya egy Instagramposztban, melyben közös imára kérte követőit.

Kalley, akinek közel 250 ezer követője van az Instagramon, azt írta, hisz benne, hogy a kislánya ideje még járt le ezen a világon, és biztos benne, hogy az imák hatására Jézus visszaadja majd az életét.

Nem sokkal később Kalley és a férje útjára indítottak egy online adománygyűjtő kampányt, melynek célja, hogy összegyűjtsenek 100 ezer dollárt (közel 30 millió forintot) a kislányuk feltámasztására – írja a Daily Dot.

A pár három nap alatt több mint 38 ezer dollárt gyűjtött össze. Az adománygyűjtés hatalmas vitákat kavart a Twitteren, sokan csalást sejtenek a háttérben, és vannak, akik szektának nevezik Kalley és Andrew egyházát.

@c_stroop seen this? it’s a GoFundMe for a Bethel Music family where mom has been asking for prayer to resurrect her young daughter. https://t.co/CDVEwWtt0X

— Dee “I don’t suffer fools gladly” Holmes (@mmmirele) 2019. december 16.