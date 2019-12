Öt tipp arra, hogyan kerüljük el a téli depressziót

Az év vége nehéz időszak lehet, de ezt könnyű kivédeni, ha felkészülünk rá. Összeszedtünk öt olyan tippet, amelyekkel előre felkészülhetünk, hogy kevésbé legyen megterhelő a tél.

Maradjunk aktívak!

A sötét, hideg reggeleken néha kifejezetten nehezünkre esik kikászálódni az ágyból, pedig a korai órákra időzített edzéssel könnyebbé tehetjük az egész napunkat. Az is hasznos lehet, ha a szokásos napi rutint (munkát, tanulást, otthoni tevékenységet) egy kis testmozgással – például rövid sétával, vagy kocogással a szabadban – megszakítjuk, ez ugyanis lendületet adhat ahhoz, hogy a napunk további részét elégedettebben tölthessük. Az edzés pedig önmagában is segíthet oldani a depresszió tüneteit.

Legyen világosság!

Az egyre sötétebb mindennapok mindenkit megviselnek, de ezen segíthet, ha egyszerűen felkapcsoljuk a lámpákat és minél több meleg fénnyel vesszük körül magunkat. Sokat segíthetnek a gyertyák. mécsesek is. A fény önmagában is aktívabbá tesz minket. Ha esetleg olyan helyen lakunk, ahol kevés természetes fényt lehet beengedni napközben, érdemes befektetni olyan fénydobozokba, amelyek a természetes fényt imitálják, és hangulatot teremtenek a lakásban.

Figyeljünk a pozitívumokra!

Télen még az átlagosnál is könnyebben adjuk át magunkat a negatív gondolatoknak. Érdemes ilyenkor a reggelt azzal kezdenünk, hogy a pozitívumokra koncentrálunk, és összeírunk egy listát azokról a dolgokról, amikért hálásak vagyunk. Akár a Facebookra is kiposztolhatjuk, hátha feldobjuk ezzel a családunkat vagy barátainkat is.

Beszéljünk a problémákról!

Az egyik legjobb megoldás a problémák kezelésére, ha megnyílunk és beszélünk róluk. Ha úgy érezzük, hogy elveszítettük a motivációnkat, beszéljünk erről egy baráttal. Jó eséllyel ő is érezte már így magát, és még ha a problémánkat nem is tudja megoldani, azzal sokat segít, hogy átérzi, min megyünk keresztül.

Kedveskedjünk magunknak!

Néha egyszerűen esélytelen, hogy bárhogy feldobjuk magunkat. Van, hogy a rossz idő miatt napokra a lakásban ragadunk, és a barátainkkal sem tudunk találkozni. Ilyenkor érdemes otthonra olyan programokat kitalálni, amelyeket élvezünk. Vegyünk forró fürdőt, nézzünk meg egy jó filmet, süssünk pizzát, vagy tegyünk bármi mást, ami boldoggá tesz minket.