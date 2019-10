Love Island: Szakított Erik és Karola

A Love Island alatt összejött Nia és Gábor kapcsolata nem húzta sokáig a műsor után, két hét után már szakítottak is.

Most egy újabb pár vetett véget a kapcsolatának, ami a műsor során jött össze, a harmadik helyen végzett Erik és Karola is szétment, írja a Life. Karola ezt írta a szakításról:

Kedves követőink, most találkoztunk az Erikkel, és megbeszéltem vele, hogy nem érzem úgy, hogy egy olyan életszakaszban vagyok, ahol át tudom adni magam a kapcsolatunknak és ezért megbeszéltük, hogy ez most sajnos nem fog működni közöttünk. Köszönjük a támogatást a játék során és a kinti életben is! Hálás vagyok az eltöltött pillanatokért!