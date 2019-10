Tatár Csilla gyereket vár

– áll a kivételesen szerdán megjelenő Story magazin címlapján, ami a műsorvezető terhességét brékingelte. Augusztusban derült ki, hogy Tatár műsort kap az ATV-nél, vendégei között azóta ott volt például Erdélyi Mónika is, aki elmondta: semmilyen pszichológiai segítséget nem kapott a Mónika show feldolgozásához. (Egyébként a nézők sem.)

Tatár Csilla Instagramon azt írta,

Helló Bébi!❤ Érkezik a kistestó!❤🙏 Azoknak pedig, akik a teherbeseséssel küzdenek üzenem, hogy nekem is az 5. terhességem, szóval kitartás!🙏 És akkor most gyorsan válaszolok pár kérdésre:😘 Mit szólt Milánt? Örült csak, annyit kért, hogy fiú legyen és tudjon beszélni!✌ Mit szólt Balázs? Most már újra beszél!😂 #iloveyou♥️