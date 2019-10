Bíróságon küzd az apa, hogy a hétéves James ne lehessen lány

Egyelőre az anyának adtak igazat a bírák.

Elveszítette az első csatát az az apa, aki meg akarja akadályozni, hétéves gyereke nemváltását.

Jeff Younger és Anne Georgulas kisfia, James mindig is a lányos játékok iránt érdeklődött, előszeretettel imitált Disney hercegnőket. A gyerek már elvált szülei között vérre menő vita alakult ki ezzel kapcsolatban: az apa szerint James csak össze van zavarodva, anyja erőltette rá ezt a szerepet, a nő viszont nemi identitással foglalkozó pszichológushoz fordult a gyerek furcsa magatartását látva.

Anne Georgulas szerint egymástól függetlenül három terapeuta is megállapította a nemi diszfóriát, ami nem más mint lelki zavar, amit az okozhat, ha valakinek a teste nem felel meg a genderidentitásának.

A terapeuták javasolták a családnak, hogy James női nevet használjon, és most már Luna néven szólítják őt a tanárok is. A későbbiekben megkezdődhet a fizikai átalakulása is.

Az apa kizártnak tartja, hogy fiának identitászavara lenne, ezért bírósághoz fordult, hogy a jövőben ő gyakorolhassa a felügyeleti jogot James és ikertestvére, Jude felett. Szerinte amit az exfelesége csinál a gyerekkel, az szexuális zaklatás – amikor ugyanis James nála van, soha nem vesz fel női ruhákat, tehát szerinte anyja öltözteti be a gyereket, ő kényszeríti rá ezt a szerepet.

Az első tárgyalás után a bíróság az anyának ítélte felügyeli jogot.

