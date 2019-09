Utolsó videót készített a brit youtuber: búcsúzik, mert haldoklik

Samantha Lasttal néhány napja közölték: gyógyíthatatlan agydaganatban szenved.

Samantha „Jaelle” Last smink-szépség-divat-vásárlás témában naponta jelentkezett videóival a YouTube-on, ahol több mint 14 ezer ember (az utóbbi napokban 18 ezerre emelkedett ez a szám) követte.

Azért használunk múlt időt, mert a 49 éves brit nő csatornáján nem lesznek újabb tematikus videók. Egy búcsúfelvételt tett közzé, amelyben tudatja követőivel, hogy haldoklik.

Samantha – akinek egyébként négy gyermeke és hét unokája van – a megrázó videóban elmeséli, hogy az utóbbi időben nem érezte jól magát, és az előző héten egyik nap szörnyű fejfájással ébredt. Mivel több gyógyszer sem mulasztotta el a fájdalmat, bement a sürgősségire, ahol koponya CT-t végeztek rajta, amely agresszív agytumor jelenlétét mutatta ki. Másnap MRI-n esett át, harmadnap pedig a felvételeket kielemző specialista közölte vele: a betegség nem gyógyítható.

Azt javasolták Samanthának, menjen haza és töltsön minél több időt a családjával az utolsó napjaiban-heteiben.

A youtuber szabadkozik a videóban, hogy nem bájos-elbűvölő külsővel ült be a kamera elé – de többet ilyet ne is várjanak tőle. Mint ahogy a smink és más témák sem számítanak már. Most csak szeretne egy utolsó utazást: férjével és négy gyerekével kibérelnek egy lakókocsit, és bejárják vele az országot – ellátogatnak Samantha kedvenc helyeire.

És az utolsó utazásból még készül egy legutolsó videó.

A szomorú kalandra a férj, David internetes gyűjtést indított, néhány nap alatt a tervezett 10 ezer font dupláját is meghaladta a befolyt összeg, így a család hamarosan útra kelhet – bár az adománygyűjtő oldal legutolsó bejegyzése szerint az orvosok mégis felvetették, hogy agyműtétet hajtanának végre Samanthán, amely meg nem gyógyítja, de meghosszabbíthatja az életét; a család úgy döntött, hogy vállalják a beavatkozással járó kockázatokat, így jöhet az operáció.