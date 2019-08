Nagyon megbánta egy kanadai férfi, hogy medvebocsokat etetett

Rendszeresen etetett emberi ételekkel, például hot dogokkal, és mini fánkocskákkal medvebocsokat egy brit-kolumbiai férfi. Randy Scott ezekről az alkalmakról fotókat is készített, amiket aztán a Twitteren osztott meg. Ezek közül egyik sem volt jó ötlet, Kanadában ugyanis illegális a medvék etetése.

Randy Scottot a saját posztjai alapján kapták el, és állították bíróság elé. Miután a férfi bűnösnek vallotta magát, 2000 kanadai dollárra (közel 450 ezer forintra) büntették, és megtiltották neki, hogy hat hónapig medvék 50 méteres körzetébe lépjen.

Kanadában azért tiltották be, és szankcionálják szigorúan a medvék etetését, mert az az emberekre, és az állatokra is egyaránt veszélyes – írja a CBC.

On Aug 22/19, the individual who posted pictures on social media of himself feeding bears along the Alaska Hwy and, therefore, was charged by BCCOS for unlawfully feeding bears pled guilty in Prov Court & was fined $2k & ordered to stay away a min of 50m from bears for 6 months. pic.twitter.com/uBUmEVWwld

— BC CO Service (@_BCCOS) 2019. augusztus 27.