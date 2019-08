Az online rendelés nem ördöngösség, csak pár dologra kell figyelni

A csaló webáruházakat szerencsére kiszúrhatjuk, ha pár dologra figyelünk.

Az interneten ma már tényleg egy karnyújtásnyira van minden: új bútort, ruhát, napszemüveget, kozmetikumot, könyvet, vagy akár ételt is rendelhetünk, gyakorlatilag elmondható, hogy amire kereslet van, arra az interneten kínálat is. A webáruházak további vonzó tulajdonsága, hogy rendszerint ki lehet fogni leárazásokat, vagy kuponokat, de jellemzően alapból is pár száz forinttal olcsóbban juthatunk hozzá egy-egy kívánt termékhez annál, mintha boltban vásárolnánk meg. Ráadásul a különféle árösszehasonlító-oldalaknak köszönhetően azt is percek alatt megtudhatjuk, hogy ki árulja a legolcsóbban adott terméket.

Vannak, akik már szinte tényleg mindent a netről rendelnek meg, míg mások ódzkodnak a dologtól: őket általában az tántorítja el, hogy nem bíznak a fizetési módszerekben, vagy abban, hogy a kívánt minőségű terméket kapják-e, esetleg tényleg megérkezik-e a rendelt csomag. Még nagyobb a bizonytalanság, ha külföldről szeretnénk valamit, de csak a kezdet nehéz!

Mi van, ha átvágnak?

Az internet nem veszélytelen hely, és a kiberbűnözők szemei mindig ott leselkednek, hol tudnák kicsalni a felhasználók pénzét. A csaló webáruházakat szerencsére kiszúrhatjuk, ha pár dologra figyelünk. Először érdemes beírni a scamadvisor.com-on a címet, ami megmondja, hogy mennyire megbízható oldallal van dolgunk. De érdemes az alábbi jeleket figyelni, ha bizonytalanok vagyunk: túlságosan giccses vagy egyszerű dizájn, hiányos tájékoztatók, hiányzó kontaktlista, gyanúsan olcsó árak, és semmitmondó webcímek.

Aki nem nagy internetszaki, és teljesen elveszettnek érzi magát az online rendelés világában, annak érdemes egy olyan ismerős segítségét kérnie, aki már jártas a dologban – garantáltan fogunk találni legalább egy valakit. Ő ajánlatokat is tud tenni majd arra, hogy honnan érdemes rendelni.

Hasznos lehet különféle Facebook-csoportokba is belépni, ahol adott témával foglalkoznak. Aki például koreai kozmetikumokat szeretne rendelni, az egy ilyen tematikájú csoportban érdeklődhet a megbízható oldalak és eladók felől. De manapság már rengeteg blogon is foglalkoznak azzal, honnan érdemes rendelni online.

Mi van, ha külföldről szeretnék rendelni?

Akár az Aliexpressről, az eBayről, az Amazonról, vagy más óriáswebáruházból szeretnénk rendelni, nem kell félnünk: azért, mert nem Magyarországról jön a csomag, nem vagyunk nagyobb veszélyben, csak pár dologgal kell tisztában lenni. Az ilyen oldalakon a javasolt fizetési módszer egy PayPal-fiók, aminek a működtetése nem kerül semmibe. A fiókot ingyen regisztrálhatjuk (már magyar nyelven is), és csak annyi a dolgunk, hogy hozzárendeljük a bankkártyánkat. Ezután netes fizetéskor elég lesz a megadni a fiók e-mail címét és a hozzátartozó jelszót.

Alapvetően kétféle költséggel kell számolnunk: magával a termék árával és a szállítási költséggel. Szerencsére minden oldalon van lehetőségünk leszűkíteni a keresést olyan termékekre, amiket úgynevezett free shippinggel kínál az eladó, tehát ingyen szállítja a világ bármelyik pontjára.

Ha az unión kívülről rendelünk (tehát Koreából, Kínából, vagy az USA-ból), akkor számításba kell még vennünk az esetleges vámköltségeket és az áfát is, ami a rendelt csomagunk értékének függvénye.

A NAV honlapján mindig elolvashatjuk az aktuálisan érvényben lévő vámhatárokat. Jelenleg 22 euróig nem kell fizetnünk semmit, ám ha a csomag értéke 22-150 euró közt van, akkor már rájön a 27 százalékos ÁFA, 150 euró felett még tarifális vámtétellel is számolni kell. Ezért bevett szokás, hogy rengetegen meghúzzák a határt 22 eurónál, és inkább több csomagban rendelik meg a nekik kellő dolgokat.

Hogy mikor érkezik meg a csomagunk, arra mindig látunk egy becsült időt a termék adatlapján. És ha már adatlap:

a rendelést mindig azzal kezdjük, hogy előtte ránézünk az eladó profiljára és értékeléseire.

Ha túl sok a negatív visszajelzés, vagy nincs elég lebonyolított pozitív vásárlás, az nem jó jel.

Attól sem kell félnünk, hogy mindent vesztettünk, ha nem érkezik meg a csomag: az eladók általában visszatérítik az árát, de minden webshopban (legyen magyar, vagy külföldi) találunk erre vonatkozó tájékoztatást. Ha nem, akkor azt vegyük gyanús jelnek.

