Már magyarul is tud a PayPal

A közép- és kelet-európai országok közül hazánk az egyik első, ahol a PayPal helyi nyelven is elérhetővé teszi szolgáltatásait. A globális online fizetési platform magyarországi indulása óta számos innovatív pénzforgalmi megoldást mutatott be, amelyek könnyebbé és biztonságosabbá teszik az online fizetést.

A szolgáltatások eddig idegen nyelven voltak elérhetőek, azonban mostantól a PayPal weboldalának alaptartalma és hamarosan a mobilalkalmazás is a felhasználók rendelkezésére áll magyarul.

„A PayPal-nél azon dolgozunk, hogy az online vásárlást minél egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük, ezért örömmel jelentjük be, hogy magyar nyelven is elérhetővé tesszük szolgáltatásainkat” – mondta Marcin Glogowski, a PayPal közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója.

Mostantól még azok is könnyebben és biztonságosabban tudnak árukat és szolgáltatásokat vásárolni, értékesíteni, valamint pénzt küldeni a barátok és családtagok között, akik számára korábban az angol nyelv akadályt jelentett.”

A magyar fogyasztók mostantól még könnyebben, néhány kattintással vásárolhatnak és fizethetnek a világ egyik közkedvelt online fizetési megoldásával. A honosításnak köszönhetően a következő funkciók válnak elérhetővé magyar nyelven:

fiók létrehozása

fizetés

profil beállítások kezelése

útmutató a csomagvisszaküldés költségeinek megtérítésére

útmutató problémás fizetésből vagy vásárlásból fakadó károk megtérítéséhez

a magyarországi és külföldi webshopok aktuális híreit, ajánlatait tartalmazó hírlevél

A felsoroltak mellett az összes számlainformáció rendelkezésre áll magyar nyelven, illetve a kereskedők mostantól magyar nyelvű számlát is ki tudnak állítani. A PayPal ügyfélszolgálat továbbra is angol nyelven érhető el, de a Súgó már magyarul is rendelkezésre áll (bejelentkezett felhasználók számára).