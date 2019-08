Ön egy parlament elnökét látja ezen a képen

Trevor Mallard, az új-zélandi parlament elnöke a következő szöveget és fotót osztotta meg Twitter-oldalán:

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

A gesztus nemcsak azért érdekes, mert ritkán láthatunk országgyűlési elnököt, miközben cumisüvegből etet egy babát (ráadásul a parlamentben), hanem azért is, mert az apai szabadságáról visszatérő honatya, Tamati Coffey egy férfival, Tim Smith-szel él együtt, vele fogja felnevelni a kisfiút, akit júliusban béranya hozott világra.

🌈👶🏻 He’s here. and he came into this world surrounded by his village. #modernfamilies 👬Mum doing awesome. Dads overwhelmed at the miracle of life.

📺 @SundayTVNZ will tell our story this Sunday night at 730pm. Give it a watch. pic.twitter.com/nRm2YNoBug

