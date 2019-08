Filctollal festette be egy fekete diák fejét egy texasi középiskola fehér személyzete

Pert indítottak egy fekete fiú szülei egy Houston-környéki iskolafenntartó ellen, miután három fehér középiskolai dolgozó fekete filctollal festette be a fiuk fejbőrét – írja a Guardian című brit lap.

A tizenhárom éves JT nevű fiúnak a Berry Miller középiskola igazgatóhelyettese szólt, hogy az „afroamerikaikra jellemző frizurája” nem felel meg az intézmény öltözködési és megjelenési szabályzatának, ezért fel fogja függeszteni a fiút, ha a hajába nyírt mintát nem színezik be.

Az igazgatóhelyettes, és két munkatársa egy fekete alkoholos filctollal besatírozták a fiú fején a mintát, ami ezek után sokkal szembetűnőbb lett, mint amilyen eredetileg volt. A három felnőtt ezért hangosan nevetgélve folytatta a satírozást, míg a fiú egész fejbőre fekete nem lett a filctől. A szülők szerint rasszista indítékkal alázták meg a fiukat.

A federal civil rights lawsuit has been filed against a local school district, and a few of their employees, after they used a sharpie to color in a student’s “fade” haircut.https://t.co/qjAP7blXSv

— Trey Serna (@TreySerna) 2019. augusztus 19.