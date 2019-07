Egy férfi minden nap megírja egy vadidegennek, hogy mit vacsorázott

Egy Brady nevű ember rátalált a Twitteren a nála jóval több (pontosan 39 ezer) követővel rendelkező Rudy Mustang nevű lexingtoni (Kentucky állam) férfira, és egyszer csak – máig nem tudja, milyen megfontolásból – megkérdezte tőle, hogy mit vacsorázott.

Mustang nem válaszolt, de mivel már úgyis beszédbe elegyedtek, Brady megírta neki, hogy ő mit fogyasztott. Aztán másnap is. És a rákövetkező napon is. Minden áldott este elküldte üzenetben, hogy épp mit eszik vacsorára.

Mindez 2019 márciusában kezdődött.

A BuzzFeed elérte Rudy Mustangot, aki elmesélte, eleinte nem törődött a fura üzenetekkel, azt hitte, egy troll írogat neki. Nem is válaszolt, egészen április végéig, amikor egyszer-egyszer reagált egy-egy sor erejéig. Aztán a maga részéről ismét leállt a kommunikációval, ám Brady lelkesedését ez cseppet sem befolyásolta:

ő továbbra is elküldte, mit vacsorázott – négy kemény hónapon át, minden este.

Egyébként ő Brady:

Why it do me like this pic.twitter.com/B4iT2GxXfA

Rudy Mustang nemrég Twitteren elmesélte követőinek ezt a bizarr sztorit, hogy tudniillik van egy srác, aki négy hónapja minden nap megírja neki, mit evett.

in case you were wondering, this guy is still telling me what he eats for dinner every single night. he’s been doing this for 4 months straight pic.twitter.com/A54PmXqMU3

— rudy mustang (@rudy_mustang) July 12, 2019