Sárgának és fehérnek is csúfolták az albínó szépségverseny afrikai győztesét

Barátai, sőt, néha családja is „sárgának” vagy „fehérnek” csúfolta Ayanda Sibandát, aki éppen most nyert albínó szépségversenyt Zimbabwéban. A 18 éves lány kiemelte, hogy szinte senki nem tekinti őt valódi feketének, és sokszor kellett szembenéznie az országban diszkriminációval is. Nincs könnyű dolguk a hozzá hasonló albínó feketéknek, sokuknak kell tartaniuk a kirekesztéstől, sőt, egyes területeken még mindig hisznek a velük kapcsolatos babonákban is.

„Néhányan úgy gondolják, hogy szerencsét hozunk, vagy gyógyítjuk az AIDS-et” – nyilatkozta a The Japan Times-nak Brenda Mudzimu, a szépségverseny szervezője. Egyre több ilyen albínó szépségversenyt tartanak egyébként Afrikában. Zimbabwe 16 milliós lakosságából mintegy 70 ezer ember albínó.

A szomszédos Malawiban és Tanzániában viszonylag gyakran ölnek albínókat a testrészeikért, amelyeket boszorkányrituálékban használnak fel. Zimbabwéban egyelőre nem tudni ilyesmiről, de itt sincs könnyű dolguk az albínóknak, állandó diszkriminációval kell együtt élniük, sokszor a közvetlen környezetük által is. Az idén másodszorra megrendezett szépségverseny, amelyen kiválasztják Mr. és Miss Albinizmust, ezt a diszkriminációt akarja visszaszorítani.

„Szeretném, ha egy albínó lány úgy érhetne el sikereket, hogy az ne legyen az újságok címlapján” – mondta Ayanda. „Ha a Miss Zimbabwe címet egy fekete lány nyerné el, nem lenne szenzáció, ha viszont egy albínó, akkor igen.”

Ayanda fejére egyébként heteken belül most kerül másodszorra korona: második udvarhölgy lett nemrég a Miss Tini Zimbabwe szépségkirálynő-választáson. Bár ez szép eredmény, azt mondja: több embertől hallotta már, hogy volt, akit csak azért nem előzött le, mert albínó.