Visszatér az Anikó Show, ismert emberek is lesznek benne

Nádai Anikó örül, hogy folytatják műsorát.

Június 3-tól visszatér az Anikó Show az RTL Gold képernyőjére, a házigazda továbbra is Nádai Anikó lesz. Ő maga így nyilatkozott:

Ebben a műsorban bármi megtörténhet: a leghétköznapibb problémáktól az egészen extrém és képtelen történetekig, a megrázóan drámai pillanatoktól a szürreális jelenetekig, fetrengve nevetős produkciókig mindent kap a néző

— mondta a műsorvezető, az új évad őrzi a megszokott felépítést, azaz civil emberekkel beszélget majd Nádai, de tematikus adások is lesznek, mikor ismert emberek is képernyőre kerülnek majd. A talkshow-ban ismét téma lesz a közösségi oldalakon való ismerkedés, de a netes hírnév kérdése is feltűnik majd az adások során.

Továbbra is hétköznaponként sugározzák majd a talkshow-t:

Kiemelt kép: RTL Gold