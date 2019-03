A rendszeres maszturbálás rombolhat a párkapcsolaton

Mint mindenben, a maszturbálásban is érdemes némi tudatos tervezés, pláne, ha párkapcsolatban élünk, és szeretnénk azt megtartani. Íme némi segítség ahhoz, hogy mikor jön el az a pont, amikor hátráltatja az egyént a boldogulásában hosszútávon egy kapcsolatban.

Az emberi kapcsolatok bonyolultak és hatással vannak a szexuális életünkre, azonban a jobb (vagy bal) kéz mentes minden érzelemtől, nem vitázik, nem ellenőriz, nem kér számon, nem ítélkezik és mindig kéznél van. Ezek az okok egyértelműen vonzóbbá tehetik adott élethelyzetekben a maszturbálást a szexnél. Éppen ezért nehezítheti meg az intim együttléteket a párkapcsolatban.

Ha ez az egyetlen módja a kielégülésnek

Az önkielégítés miatt távolság is lehet a két ember közt, és bár a párkapcsolatok dinamikáját a közelség és távolság váltakozása adja, a szexuális életben a tartós távolság leépítheti a kapcsolatot. A rendszeres önkielégítés nem káros párkapcsolatban sem, azonban ha csak az van, biztos, hogy előbb vagy utóbb gondok lesznek. Az az ember, aki hetente többször vagy naponta megoldja a saját kielégülését, és ebben maximum csak a fantáziában van jelen a társa, vagy már abban sem, akkor ideje véget vetni a rendszerességnek, és minimum felezni az addigi rendszert.

Ennek egyértelmű jele az, ha partnerrel nehezen vagy egyáltalán nem megy a kielégülés, azaz ha hozzászoktattuk a nemi szerveket ahhoz, hogy egy bizonyos módon érjék el a tetőpontot. Egyetlen egy férfi sem tud vetekedni például a zuhanyrózsa erős vízsugaraival vagy a vibrátor erős rezgésével.

Ha negatívan befolyásolja a szexuális vágyat a partner iránt

Azoknál a férfiaknál, akik évek óta rendszeresen maszturbálnak, észlelhetik magukon, hogy egy idő után kevésbé izgató a gondolat, hogy a partnerrel legyenek együtt. Ugyanez igaz lehet a nőkre is, mindkét nem találhatja magát abban a helyzetben, hogy kényelmesebb, könnyebb és gyorsabb megoldás a szex helyett a maszturbálás. Kifejezetten azoknál a pároknál jelentkezhet a választás a kettő között, akiknél az egyik félnek nagyobb a libidója, mint a partnerének. Ha a partner többször akarja a szexet, akkor van, hogy le kell mondani az önkielégítésről ahhoz, hogy élvezetes legyen a szex. Ez egyértelmű jele annak, hogy a maszturbálási szokás befolyással van a kapcsolatra.

Ha a problémák elől ebbe menekül valaki

A szexuális vágy, azaz a libidó igen érzékeny dolog, befolyásolja minden, a stressz, a betegségek, a viták, az anyagi helyzet, a krízishelyzetek. Éppen ezért előfordulhat, hogy amikor sok a gond, akkor egyszeri és könnyű ellazulást adhat az orgazmus. Az élvezés rengeteg olyan hormont szabadít fel a szervezetben, ami segíti a jóllét érzését, legalábbis abban a pár percben teszi, amíg történik. Utána újabb és újabb problémák merülhetnek fel, hiszen azokat fontos megoldani. A szoros munkahelyi határidők, a párkapcsolati stressz, a gyász, mind olyanok, amik befolyásolhatják a maszturbálást. Gond akkor van, ha egyértelműen a szorongás oldásáról van szó.

Ha túlzottan hozzászoktat a pornóhoz vagy a vibrátorhoz

A szorongás és a gondok elől menekülés jó eszköze sajnos a pornó, és az azzal járó önkielégítési szokások. Vannak, akik akár egész nap nézik két monitorral munka közben, és vannak, akik alig várják, hogy magukra zárják a szobájuk ajtaját és letudják a napi adagot – házasság és gyerekek mellett. Párterápián gyakoriak az ilyen párok, ahol a férfi a pornóhoz fordult, miután a felesége elutasította, vagy mert megváltozott valami a kapcsolatukban.

A nőknél is előfordul, hogy annyira megszoknak egy bizonyos maszturbálási technikát, hogy nincs az a férfi, aki azt képes lenne nekik megadni: például a nagyon erős combösszeszorítással járó orgazmus vagy a csikló erőteljes nyomása vibrátorral ilyenek. Az eszközökhöz könnyen hozzá lehet szoktatni a testet, leginkább amiatt, hogy az orgazmus maga reflexszerű folyamat, tehát ha valamin változtatunk és azt rendszeresítjük, akkor a kielégülés ahhoz a cselekvéshez, eszközköz fog kapcsolódni. Ezért is jó szexterápián ezeken változtatni, hiszen ahogyan kialakulhat, úgy le is lehet róla szokni.

Hogyan lehet ezt egészségesen csinálni?

A maszturbálás a párkapcsolatban jó és természetes jelenség, szükséges is, hiszen segíti fenntartani a libidót a partnerek között és karban tartja a testet is. Ebben is, mint mindenben az életben, a tudatosság az egyetlen megoldás. Érdemes feltenni az alábbi kérdéseket:

az önkielégítési szokásaim okoznak-e problémát a párkapcsolatban?

jobban vagy kevésbé kívánom a partneremet?

akadályoz-e a maszturbálás az intim együttlétekben? kevésbé vágyom-e a szexre?

A válaszokból mindenki láthatja, szükséges-e változtatnia, és ha igen, ha nem, akkor is érdemes a partnert is bevonni a mókába: nyílt és őszinte kommunikációval tudassuk, hogy csináljuk, és ha a partner is teszi, nincs semmi probléma, ez egészséges. Ez azért fontos, mert sokan vannak, akik szégyellik, hogy magukhoz nyúlnak a párkapcsolatban. Ez kölcsönös maszturbálással feloldható, egyben meg is tanulhatják egymáson, kinek, mi esik jól, hogyan szeret kielégülni. Minél inkább támogatóan beszélünk a témáról, annál inkább teszünk azért, hogy a lehető legtudatosabban kezeljük a kapcsolatban, ne pedig tabuként. Természetesen a ló túloldalára sem szabad átesni, ne azzal várjuk haza a másikat, hogy már lerendeztük magunkat háromszor aznap. A kommunikáció abban segíthetünk, hogy nem kell engedélyt kérnünk a másiktól arra, hogy a saját testünket élvezzük, és a szexuális együttlétekben sem okoz majd gondot, ha betartjuk a mértékletesség elvét.