Ha így eszi az ananászt, nem fog megőrülni a pucolástól

Biztos nem csak mi vettük észre, hogy bizonyos időközönként előáll valaki, és közli, hogy eddig mindenki rosszul csinált valamit, de majd ő megmutatja, hogy kell. Olyasmire gondolunk, hogy mondjuk XY egyszer csak közli, hogy így kell reszelni a sajtot, vagy hogy egészen idáig helytelenül töltöttünk az üdítősdobozból, netán valaki (na jó, nem akárki, Gordon Ramsay) közli, hogy mi a hagymaszeletelés legjobb módja.

És aztán ezekből gyakran milliós nézettségű videók lesznek, mert kiderül, hogy tényleg hasznos a bemutatott trükk.

Mindez onnan jutott eszünkbe, hogy most épp az ananászról akarják nekünk megmondani a tutit. Mert ugye az a tipikus gyümölcs, amit rengetegen szeretnek (kivéve ugyebár a pizzán), és a legalább ennyien utálják pucolni.

Erre jön egy XY, és felteszi ezt a videót.

A felvétel a Twitterre is felkerült, ahol még nagyobbat szólt, 127 ezer like-nál jár.

Im sorry but what the actual fuck 😨 pic.twitter.com/DYaDoGMe7i

— lewis mccluskey (@lewismccluskey) March 4, 2019