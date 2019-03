Ónodi Adél 23 éves transznemű színésznő és énekesnő. Jelenleg Berlinben él, de most fél évig itthon tartózkodik, mivel októberben mutatták be az életéről szóló darabot Dear Future Me címmel. Adél előadásai rendre a transzneműek problémái köré épülnek majd, amíg az emberek hozzáállásában nem tapasztal komolyabb változást.