A brazil és az iráni Hulk egymásnak eshetnek. Vajon melyik képes győzni?

پراید که واسه ما حکم اسباب بازی داشت و در حد اندازه ایی نبود که در مقابلش بایستیم تصمیم گرفتیم در مقابل لنج بیست تنی باشیم البته اواخر تیر ماه مقایسه های جنجالی آغاز خواهد شد عید سعید فطر به تمامی مسلمین جهان تبریک عرض میکنم