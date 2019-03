„Ezt a nevet nem fogod adni a gyerekünknek” – nagyon kiakadt a feleségére egy férfi névválasztás közben

2A gyerekvállalás látszólag legkönnyebb és legszórakoztatóbb része a névválasztás. Ez az a pillanat, amikor lehet tervezgetni, a jövővel foglalkozni, stb. Sokan persze elég komolyan veszik ezt a témát is, mivel a szülők gyakorlatilag ekkor döntik el, hogy a gyermekük milyen néven fogja leélni az életét. Szóval a névválasztás komoly dolog is, amin bizony össze is lehet veszni.

Pontosan ez történt azzal a párral is, akiknek a történetét egy anyukás fórumon írták meg. A bejegyzés lényege, hogy a kismama a születendő babájának azt a második nevet adta volna, ami az egykori szerelmének a neve volt, csakhogy a férfi meghalt a kapcsolatuk alatt. Az férfinak érthető módon nem tetszett ez a javaslat, sőt, kifejezetten kiakadt rajta.

A leendő apuka joggal érezheti úgy, hogy a baba második nevével a közös, intim életükbe belép egy harmadik fél, méghozzá nem akárki, hanem a párjának az egyik korábbi kapcsolata. A nő valószínűleg nem akart rosszat az ötlettel, de nem gondolt bele, hogy ezzel tönkreteheti a babavárás minden örömét. Hiszen ki örülne annak, ha a saját gyereke a párja a korábbi pasijának a nevét viselné.

Szerintetek helyes, hogy az anyuka így próbált emléket állítani a korábbi kapcsolatának?