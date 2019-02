A gyerekek születése óta alig van szex

Számtalan tévhit él bennünk arról, mi történik szülés után a házastársak szexuális életével, például az, hogy a nők megélik a nekik szükséges intimitást és érintéseket a gyerekkel és nincs szükségük a férjükre, apákra. Ez tévhit, mint az is, hogy a szexnek spontán kellene működnie két gyerek és a munka mellett. Olvasónknak segítünk megérteni, mi lehet a kiút a helyzetéből és ha van hozzáfűznivalód, ha te is ebben a cipőben jársz, ha nőként, anyaként megírod nekünk, te hogyan élted meg ezt az időszakot, akkor várjuk a leveleket a timea.sereg@24.hu email címre.

Nyolc éve vagyunk házasok a feleségemmel, mindketten elmúltunk 40 évesek. Az első évben minden nagyon jó volt. Általában heti 3-4-szer voltunk együtt, időnként egy jól sikerült hétvégén is volt, hogy 3-4 alkalommal szeretkeztünk. Mindketten nagyon élveztük ezeket a közösen eltöltött időket, egy-egy együttlét akár 1,5-2 óráig is eltartott. A normál, az orális és az anális szex is jó volt vele. Két év után megszületett az első közös kisfiunk. Ekkor érthető módon csökkent a szexuális együttlétek száma. Ezután is még kielégítő volt számomra a heti két együttlét, bár már szolidabban, de jó volt. Két évvel később kezdődtek a nagyobb problémák, mikor megszületett a második kisfiunk. A szexuális együttléteink heti egyre csökkentek, mindössze 10 perc rövidségű, egyhangú és unalmas számomra.

Az olvasói levelet Imre (ál)nevű olvasónk küldte, aki nincs azzal a problémával egyedül, hogy a gyerekek születésével a szexuális élet megrendült.

„A nagyobbik kisfiunkat átszoktattam a gyerekszobába, a kisebbik a mi szobánkban, a kiságyban aludt. A gyerekek ellátásában én is segédkeztem, a nagyobbik gyerek altatása, pelenka csere, fürdetés, satöbbi, tehát nem rá hárult minden feladat. Ekkor már rendszeresen veszekedtünk a kevés szex miatt. Előfordult, hogy rosszul lettem, úgy felment a vérnyomásom. Ezt a helyzetet még fokozta, hogy másfél éve beköltöztünk az új házunkba. A feleségem az első naptól kezdve a gyerekszobába ment aludni. A másfél év alatt kétszer átvehettem a feleségemtől a gyerekek altatását, azért tettem, hogy ő a mi közös szobánkban aludjon, a gyerekek pedig ketten a gyerekszobába. Néhány nap után visszament, azt mondta a kisebbik gyereknek kell az anyja, holott velem is elaludtak gond nélkül. Időközben egyre durvábban veszekedtünk, engem évek óta azzal vádol, hogy szeretőm van, ha 15 perccel később érek haza, máris áll a bál. A szexuális életünk abból áll, hogy hanyatt fekszik, izgassam fel, kényeztessem és legyek gyors. Nekem nagyjából 2-3 perc jut, neki pedig nedvesedési gondjai is lettek idővel. Az elmúlt hónapokban már csak kéthetente vagyunk együtt, nekem ez kevés, megoldom egyedül, de amikor megtudta, abból is veszekedés lett. Ő nem akar engem, ne csaljam meg, és magamhoz se nyúljak, ez a feszültség már a munkámra is kihat. Hogyan oldhatnám meg? Már a nyugtatók szedésére is gondoltam.”

Mit lehet tenni?

A gyerek születése megváltoztatja egy pár életét, nemcsak édesanya, hanem édesapa is születik, ezzel együtt pedig egy új egyensúly áll fel a kapcsolatban, amiben mindenkinek megvan a maga helye és szerepe. A szituáció új, ráadásul a csecsemő fizikailag és lelkileg is leköti az édesanya mindennapjait, ami mellett nehéz időt szánni a szexuális együttlétre. A fáradtság, kialvatlanság, az anyai teendők ellátása mellett a test változásai is gátolhatják a harmonikus szexuális életet.

A hormonrendszer változtat a szexuális vágyon: a szoptatás ideje alatt a női test prolaktint termel, ami némileg elveszi a figyelmet a szexről. Ez nem jelenti azt, hogy a baba mellett ne lenne szüksége az anyáknak a felnőtt intimitásra, szexre, érintésekre. Eltérően reagálnak a nők a szexre szülés után, vannak, akik császármetszéses szülés után 6 héttel máris belevetik magukat, alig bírják kivárni, és vannak, akik a gátmetszésük miatt akár egy éven át is fájdalmat éreznek a behatoláskor. Az is előfordul, hogy hónapokon át nedvesedési gondjaik vannak, de ez elhúzódhat egy évre is. Változó, éppen ezért érdemes az első jeleket észlelve segítséget kérni, tulajdonképpen bárkitől.

Azt sem lehet kijelenteni nagy általánosságban, hogy a férfiak mind várnák a szexre hívó jelet, megtörténhet, hogy pont az apánál következik be a libidó csökkenés. Bármelyik helyzetről legyen szó, érthető, hogy amikor az egyik fél bepróbálkozik, és rendszeresen elutasítással találja magát szembe, haraggal és dühvel reagál erre. A másik hibáztatása, az önhibáztatás sehova nem vezet, állandóak lehetnek a veszekedések, sőt ahogyan a levélben is láthatjuk, egészen távol kerülhetnek egymástól, fizikailag is: a szexuálterapeuták, szexuálpszichológusok gyakran találkoznak a praxisunkban azzal, hogy az édesanya a gyerekekkel alszik egy ágyban.

A szülés után annyira távol kerülhetnek egymástól az igények, hogy muszáj ezzel foglalkozni. Az egyik fél szexuális vágya csökken, ezzel együtt a másiké növekszik, erősödik. Ez feszültséget jelent a mindennapokban.

Amikor ez a helyzet előáll, nagy valószínűséggel akár mindketten elkezdenek másokról fantáziálni, és amennyiben ez a fantázia megvalósítható, bekövetkezhet a hűtlenség – de ehhez igen hosszú út vezet. A megoldás természetesen nem az, hogy ennek teret adunk, hanem az, hogy amikor az egyik fél elérkezik addig a pontig, hogy másról fantáziál, vegye intő jelnek és kérjen segítséget. Egy megbízható barát, családtag, de szakember is segíthet, őszintén fogalmazzuk meg a félelmeinket, kétségeinket és idővel beszéljük meg a partnerrel a helyzetet. Egész biztos, hogy a feszült mindennapokat ő sem szeretné megélni. Párterápián mindketten megtanulhatják, hogy miért fontos időt szánni a közösen töltött minőségi időre, hogy új rutinokat kellene az életükbe vinni, hogy két gyerek mellett tervezni kell a szexuális életet, hiszen a rengeteg tennivaló, a munka mellett a randizgatások sem maradhatnak el.

