Harry herceget valójában nem is Harry-nek hívják

Harry herceget az egész világ Harry hercegként ismeri, de most a Cosmopolitan írt egy cikket róla, hogy egészen eddig teljes hazugságban éltünk. Harry teljes neve ugyanis Henry Charles Albert David, és ha feltűnt, a felsorolt nevek közt sehol sem található a Harry. Harry valódi neve ugyanis Henry. Valamiért úgy tűnik, miután Károly és Diana elnevezte őt Henry-nek – ugyanis ez a valódi neve, vagyis a Henrik, meggondolhatták magukat és elkezdték egyszer csak Harry-nek szólítani, mi pedig csatlakoztunk ehhez. Pedig amikor a People magazin címlapján anno bejelentette a születését Diana hercegnő, akkor még ott is Henry-ként szerepelt.

Sőt, amikor össszeházasodott Meghan hercegnével, a hivatalos iratokon is a valódi neve szerepel, ami nem Harry, hanem Henry.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

— Clarence House (@ClarenceHouse) 2017. november 27.