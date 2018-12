Liptai férje nem akarja nevelni Claudia lányát

Liptai Claudia és párja, Pataki Ádám fél éve már hivatalosan is összekötötték az életüket, amit egy közös otthonnal is megpecsételtek. Elmondásuk szerint tökéletes az összhang a kapcsolatukban és habár néha ők is veszekednek, csak blődségeken kapnak össze, a fontos dolgokban mindig egyetértenek.

Ennek ellenére Pataki Ádám nem akar beleszólni Gesztesi Panka nevelésébe, csak Liptaival közös gyerekük, Marci viselkedését akarja terelgetni.

Egyet mondtam Claunak: nekem minden felett áll, hogy Marci tisztelettel beszéljen vele. Lehet kupleráj a szobájában, lehet csibész, kaphat rossz jegyet az iskolában, de hogy az édesanyjával ne legyen tisztelettudó, az nálam nem fér bele, és ezért mindent el fogok követni. Ha arra lesz szükség, akkor kemény leszek. A lányaimmal nem találkozom nap mint nap, őket arra nevelem, hogy próbáljanak talpraesettek lenni, az adódó élethelyzeteket oldják meg

– kezdte a Best magazinban a cukrász.

Pankát nem akarom nevelni, őt Claura bízom, de segítek, elmagyarázok neki dolgokat. 12 évesen viszont pont abban a korban van, amikor az anyukájától sem mindig fogadja el a tanácsot, nemhogy tőlem. Ha úgy szól vissza vagy úgy reagál, ahogy az nekem nem tetszik, nem veszem magamra, inkább elengedem…

