Kiderült, miért szállították át másik börtönbe Tekashi69-t

Tekashi69 – eredeti nevén Daniel Hernandez – még november közepén került utcai lövöldözésbe, melynek következtében letartóztatták. A 22 éves rapperről ezt követően derült ki, hogy egy veszélyes bűnbanda, a New York-i Nine Trey egyik tagja volt, ami miatt akár életfogytigtartó börtönbüntetésre is számíthat. És bár úgy tűnt, Hernandez végül megúszhatja, hogy egész életétre börtönbe zárják, átszállították ugyanis egy olyan intézménybe, ahol azokat tartják fogva, akik együttműködne a hatásságokkal, erről utólag kiderült, hogy nem igaz – tudtuk meg a TMZ-től.

A hírportál információi szerint Tekashi 69-et végül azért szállították át másik büntetés-végrehajtási intézménybe, mert megfenyegette őt az egyik rivális banda tagja, és aki szintén börtönbüntetését tölti jelenleg. A rapper ügyvédje, Lance Lazzaro állítja, hogy nem Hernandez kérésére szállították másik intézménybe:

Tekashi69-t megenyegették. Bár nem ijedt meg és nem is ő kérte, hogy szállítsák át máshova, a börtön azonban fellép az ilyen fenyegetésekkel szemben

– nyilatkozta Lazzaro.

