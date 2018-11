Az első szexnél is egy percig bírtam

Vannak a korai magömlésnek olyan fajtái, amiken már önállóan nem lehet segíteni, hanem szakértő segítségét kell kérni. Olvasónk a szüzessége elvesztése óta halmozza a kudarcélményeket, van, hogy gyógyszerekkel igyekszik megoldani, hogy tovább tartson a szex.

Nagyon örülök, hogy egy gyerekkorom óta feszítő problémámra ajánlottak egy lehetőséget, amin esetleg megkaphatom a megoldást problémámra, a korai magömlésre. 48 éves, örökké kölyök férfi vagyok. Viszonylag korán, 14 éves koromban volt az első szexuális kalandom egy nálam kicsit idősebb nővel. Talán egy percig bírtam, háttal benne ült a péniszembe. A szüzességem elvesztése előtt pornófilmeket néztem és önkielégítettem. Jelenleg változó a gondom, van, hogy már odáig eljutok, hogy magamban mondogatom, élvezzek már el, de többségében amikor a partnerem a szájába veszi a péniszem, vagy csak behatolok, annyira fel vagyok izgulva, hogy azonnal elélvezek. Ilyenkor sehogyan sem bírom visszatartani, hiába is próbálom. Az ismerőseim javaslatára kipróbáltam gyógyszert is, ami első alkalommal hibátlanul működött, fél órán keresztül mindenféle szex ment. A további alkalmakkor amikor bevettem, volt, hogy használt, de volt, hogy semmit nem ért. Próbáltam az elszorításos önkielégítést, de tartósan javuló eredményre az sem vezetett. Erre a problémára szeretnék valamilyen megoldást találni.

Az olvasói levelet Kornéltól kaptuk, akinek nem ez a neve és az életkorát is megváltoztattuk, hogy ne lehessen felismerni.

Mit lehet tenni?

A korai magömlés kamaszkorban sokaknál előfordul, és sokaknál úgy is marad felnőttkorra, rengeteg csalódást és tartós önbizalomhiányt okozva. Olvasónk problémája nemcsak a korai magömlés, hanem az orgazmuszavar is, levelében írja, hogy van, hogy magában arra koncentrál, hogy mikor élvez már el végre. Mindkettőt lehet orvosolni, ehhez szükséges lenne egy andrológus orvos bevonása, aki elvégzi a szükséges testi vizsgálatokat. Erre azért van szükség, hogy kizárják a szervi okokat, hiszen betegségek, hormonális problémák is állhatnak a gondok mögött. Amennyiben egyértelműen kiderül, hogy nincs szervi oka a szexuális zavaroknak, akkor szexuálterapeuta segíthet abban, hogy a szexuális élet a kívánt minőség szerint rendeződjön.

Vannak olyan szexuális problémák, amiket egyedül nem lehet megoldani, ez is ilyesmi. A kamaszkorban elindult pornónézési és maszturbálási szokások a gyors, mihamarabbi ejakulációra kondicionálják az agyat, és mivel az orgazmus folyamata reflex az agyban, így sajnos ez felnőttkorra rögzült. Ezt tetézi, ha valaki fiúként egy nála idősebb nővel veszíti el a szüzességét, és az ráadásul balul sül el, hiszen a megfelelési kényszer olyan fokú ilyenkor, hogy nehéz jól kijönni a szituációból. A pornóval rögzült orgazmus probléma és a megfelelési kényszer mellé a merevedésre és az orgazmus ható gyógyszerek is bejöttek a képbe, ezen biztos, hogy egyedül nem lehet érdemben változtatni.

A megoldás a szexterápia, ami hatékony, viszonylag rövid ideig tart, viszont rengeteg önmunkát igényel. A jó eredmény csak és kizárólag a potenciára ható gyógyszerek nélkül érhető el.

Bárki, aki hasonló helyzetben van, és nem akarja még tovább görgetni maga előtt a gondot, azzal tesz a legjobbat saját magának, ha a behatolásos szexet és azokat a szexpózokat nem erőlteti, amitől gyorsan elélvez. Minél több előjáték, csókolózás, minél kevesebb pornó és önkielégítés abban segíthet, hogy ne érjen még több csalódás. A hosszas csókolózások és a simogatások pozitív élményt adnak, a kudarc halmozása helyett a sikerélményeken lesz a hangsúly.

