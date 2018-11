És az megvan, hogy Csobot Adél hányadik X-Faktor évadban tűnt fel?

November 17-én elkezdődnek a X-Faktor nyolcadik évadénak élő adásai, ezzel párhuzamosan pedig megint elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a RTL Klub tehetségkutatója – csak úgy, mint minden évben – újabb énekesekkel tölti fel a hazai showbizniszt. Nincs még egy tehetségkutató az országban, ami ennyi szériát ki tudott csikarni magából, olyan énekesek karrierjét elindítva, mint például Csobot Adél, Vastag Csaba vagy Tóth Andi. Emlékszünk-e azonban arra, hogy ezek az énekesek hányadik X-Faktor évadban tűntek fel először? Ezt próbálhatják most ki legújabb kvízünk segítségével.

Bár az első Megasztár évad 15 évvel ezelőtt kezdődött – és az utolsó, hatodik évad is 6 éve véget ért már -, de arra talán még mindenki emlékszik, az első évad nyertese Tóth Vera volt, a döntőben pedig Oláh Ibolya állt mellette. Valószínűleg arra is tökéletesen emlékszik mindenki, hogy Rúzsa Magdi a harmadik, Király Viktor a negyedik, az X-Faktor jelenlegi mentora, Radics Gigi pedig a hatodik évad nyerteseként zárta a tehetségkutatót. A kérdés már csak az, hogy az X-Faktorral kapcsolatos emlékeink is ennyire élénkek-e.

Ezt tesztelheti le most legújabb kvízünkben, amelyben összesen 10 hazai énekesnél kell megtippelni, hogy melyik X-Faktor szériából ismerhettük meg őket. Érdemes azonban odafigyelni, hiszen – mint mindig – most is találkozhatunk pár kakukktojással.

Kiemelt kép: Instagram/@adelcsobot