A feleségem kielégül maszturbálással, rám nincs szükség

A feleségemmel 6 éve vagyunk házasok, és az elmúlt években szokássá vált nála, hogy maszturbálással kielégül, engem pedig parlagon hagy. Egy ideig tűrtem, reméltem, hogy majd megváltozik a helyzet, és beenged engem is a szexualitásába, de nem. Most már ott tartunk, hogy hetente többször eljátszadozik magával, meg is mondja, hogy ő már jóllakott, én pedig szexről nem is álmodhatok, vagy csak kéthavonta egyszer. Akkor is inkább úgy érzem, hogy hagyja magát, nem kívánja a szexet. Szerintem rászokott az önkielégítésre, és rám már nincs szüksége.Jól látom? Mit tehetnék, hogy a feleségem többet akarjon velem szeretkezni?