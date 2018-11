Gáspár Virágnak alvászavara van

A Gáspár család egészen zűrös hónapokon van túl az adóügyeik miatt, ami nem csak Győzikét és Gáspár Evelint érintették. A kisebbik Gáspár lányt, Virágot is megviselték az események, főleg az, hogy egy alkalommal kommandósok ébresztették. Azóta alvászavarral küzd.

Virágon most jön ki mindaz a sok stressz és feszültség, ami tavaly április óta ért bennünket. Őt a kommandósok rángatták ki az ágyából. Erre mit tett? Megölelt, és annyit mondott: sosem kellene neki jobb apa. A lányaim tartották bennem hónapokon át a lelket. Úgy látszik, Virágon most, hogy minden végre lezárult, most jönnek ki az átélt szörnyűségek